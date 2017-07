Manny Pacquiao confirmó que seguirá dando batalla y podría ser rival de Lucas Matthysse

BOXEO INTERNACIONAL

Mucho se especuló con el retiro de Manny Pacquiao después de su inesperada derrota ante Jeff Horn, en Australia. Incluso, su entrenador Freddie Roach le recomendó públicamente una revancha con Horn o el retiro. Pues bien, así no salga la segunda pelea con el nacido en Brisbane, el "Pacman" seguirá en el boxeo, y promete seguir dando batalla.

“Amo este deporte y hasta que la pasión se vaya, continuaré peleando por Dios, mi familia, mis fans y mi país”, comentó el peleador, quien puede hacer uso de su cláusula de revancha o inclinarse por el CMB, organismo que busca en una lista de cinco deportistas un campeón interino ante la lesión del titular, Keith Thurman, entre ellos está el filipino.

Al tiempo, Pacquiao criticó la decisión de 115-113, 115-113 y 117-111, la cual fue revisada por la OMB, ratificando el fallo.

“Hemos visto peores decisiones en el pasado, donde los jueces manipularon los resultados. Nada me sorprende ahora. Dejemos que la gente juzgue por sí sola. La gente vio lo que pasó”.

Con esta confirmación de Pacquiao, la nueva especulación nace a raíz de que su entrenador Roach reveló que el púgil no le contesta las llamadas. ¿Estará molesto Manny por las directas y fuertes declaraciones del timonel?

¿Se hará alguna vez su pelea con el argentino Lucas Martín Matthysse, el noqueador sureño que estuvo más de una década radicado en Junín y quien siempre tuvo al "Pacman" en su radar deportivo? Habrá que esperar un tiempo, pero la continuidad de Pacquiao en el pugilismo, reabre esa posibilidad que tanto quieren "La máquina" Matthysse y sus manejadores.

Golovkin: "Tengo que hacer todo lo mejor que pueda"

Gennady Golovkin está entrenando de vuelta en el Summit Gym, junto con su entrenador Abel Sánchez, en Big Bear, California (Estados Unidos), preparándose para el mayor reto de su carrera boxística ante el mexicano Saúl "Canelo" Álvarez. Golovkin fue nominado al premio ESPN 2017, por tercer año consecutivo para su tercer premio consecutivo.

“Abel tiene nuevas ideas para esta pelea, ideas emocionantes y tengo que hacer lo mejor que pueda hacer en el ring”, dijo Golovkin. “No me importa el ‘ranking’ la libra por libra. Esto es real. Se trata de ser el campeón del mundo”, dijo GGG.

“Estaba muy contento con la primera semana que Gennady pasó en el campamento para el acondicionamiento básico”, dijo Sánchez. “Lo más difícil de hacer con Gennady es retenerlo. Comenzar lentamente no es simplemente su vocabulario. Gennady ha querido esta pelea por mucho tiempo. Ya puedo decir que terminamos todas las paradas promocionales y estamos de lleno en el campo de entrenamiento para estar en su mejor momento el 16 de septiembre. Esto es una guerra”.

Golovkin (37 peleas, todas ganadas, 33 por nocáut), nativo de Karaganda, Kazajistán, que ahora reside en Los Ángeles, ha reinado como campeón mundial de peso mediano desde 2010.

A lo largo de su reinado como campeón de siete años ha defendido con éxito su corona 18 veces mientras ha unificado los títulos del CMB, AMB, FIB e IBO. Solo una de esas peleas llegó a la distancia.

Vasyl Lomachenko, rumbo a 135 libras

Cuando el campeón de la Organización Mundial de Boxeo Vasyl Lomachenko (8 ganadas, seis por nocáut y una derrota), defienda su cinturón contra Miguel Marriaga el 5 de agosto en el Microsoft Theatre en LA Live el 5 de agosto, se le preguntó que peleas que más anhelaba.

Inmediatamente, Lomachenko respondió a un grupo de reporteros: Mikey García y Jorge Linares, ambos de peso ligero. Así que esta próxima pelea, que será televisada en ESPN, pudiera ser su última pelea en 130 libras.

“Veremos si algo más es posible porque nos han dicho que todos los boxeadores de 130 libras no estaban alineados o no tenían la mismo disponibilidad”, agregó. Dijo Egis Klimas, el asesor de Lomachenko, que si todo sale bien contra Marriaga que él volverá en diciembre.

“Top Rank tiene un nuevo trato con ESPN y ya ha planeado una fecha para su próxima cita”, continuó Klimas, quien quería ver si alguno de los otros campeones de la división estaba dispuesto unificar.

“Así que tenemos por lo menos un plan para traerlo de vuelta al ring pronto. Por lo tanto si podemos conseguir una buena pelea a 130 libras, ¿por qué no? Pero si no hay nada en el horizonte no vamos a estar esperando, subiremos a 135 y ver quién está disponible”.

García, que actualmente tiene el título del CMB de 135 libras se enfrentará a Adrien Broner el 29 de julio en el Barclay Center en Brooklyn. En varias entrevistas recientes, García había declarado que planea regresar a la división de peso ligero independientemente del resultado de la pelea de Broner.

Aunque parece que Linares, el campeón de peso ligero de la AMB, regresará el 23 de septiembre. El CMB pudiera ordenar a García y Linares a pelear entre sí, porque Linares es su “campeón en receso”.