Una amplia velada se concretará en el gimnasio del Arenales F.C.

BOXEO AFICIONADO

El próximo viernes 21 de julio, bajo la organización del entrenador y manager pintense radicado en Junín, Leopoldo "Polo" Rodríguez, y del juninense Roberto Amadei, habrá de realizarse una amplia velada de boxeo aficionado en el gimnasio del Arenales Fútbol Club, en la vecina ciudad.

La contienda de fondo contará con la presentación del aguerrido rojense Jonatán Sánchez, quien entrena a las órdenes del citado Rodríguez y enfrentará a un rival de experiencia y calidad, como lo es el bonaerense Cristian Paucará, cuyo director técnico es el reconocido ex boxeador profesional Ricardo Daniel "Koyak" Silva, de Pablo Nogués, en el conurbano provincial.

En el semifondo, Braian "El distinto" Farías, de General Villegas y entrenando en nuestro medio a las órdenes de "Polo" Rodríguez, cruzará guantes con Franco Flores, otro pupilo que traerá el "Kojak" Silva.

También subirán al ring los súper welter arenalenses Rodrigo Robledo y Agustín "Polo" Levetti, quienes van a tener frente a sí rivales de Florentino Ameghino; Roberto Guzmán y Marcelo Levetti, respectivamente, quienes seguramente exigirán a los pupilos de Leopoldo Rodríguez, los cuales van a tener sin dudas el apoyo del público local.

En combate femenino, la ascendente e invicta juninense Antonela "Locomotora" Rosa, dirigida por Jorge Alberto Carballo, tendrá una rival de fuste, Luciana Vareira, de Villa Constitución, a quien entrena Hugo Santillán.

Además, el juninense Maximiliano "Faluchito" Giles, también orientado por Carballo, será exigido por otro aficionado que llegará desde la ciudad de Villa Constitución (Santa Fe), Gustavo Ortíz, mientras que Leonel Fernández y Lautaro Moscoso (Villa Constitución) es otro de los pleitos confirmados para la esperada velada del venidero viernes.

En cuanto a otra de las promesas del boxeo de nuestro medio, Sebastián "Látigo" Luque, se las vera sobre el cuadrilátero con Taiel Torres, de Villa Cañás (Santa Fe), pero quien entrena en Junín, a las órdenes de Luis Dionisio "Cuty" Barrera, completándose así la prometedora cartelera del venidero viernes, cuyas localidades tienen precios populares.

Púgiles de Junín combatieron el viernes en Pasteur

Anteanoche, ante buen marco de público y bajo la organización del ex campeón argentino y sudamericano de los welter juniors, el linqueño Eduardo Roberto "Gato" Benevent, se realizó una velada de boxeo aficionado en las instalaciones del Club Atlético Pasteur, localidad del vecino Distrito de Lincoln.

En una de las batallas entre amateurs realizadas en suelo pasteurense, el boxeador de Junín, Maximiliano Fernández, empató con Fernando Caseda, de Florentino Ameghino y hermano de Mauricio "Polo" Caseda, pugilista profesional y técnico de su familiar y de otros exponentes ameghinenses.

Además, el juninense Franco Bono realizó una pelea de toma y daca con Dorián Pacheco, de la localidad de Pasteur, ganando ajustadamente y por puntos este último exponente.

En el semifondo, el juninense Domingo Sosa perdió por decisión de la terna de jurados ante el experimentado linqueño Eduardo Fotti, en una batalla muy pareja a lo largo de su desarrollo.

En la pelea de fondo de la programación, que se concretó a cuatro róunds, el linqueño Diego Hernández se impuso por puntos al aguerrido ameghinense Valentín Domínguez.

En las demás preliminares, los resultados fueron los siguientes:

Norberto Guzmán, de la localidad de Florentino Ameghino, le ganó por abandono al pasteurense Alejandro Lezcano; y Matías Dreschers (Pasteur) se impuso por puntos a Alexis Maciel (Florentino Ameghino), configurando las seis peleas detalladas un interesante espectáculo pugilístico, que fiscalizó la Comisión Municipal de Boxeo de Lincoln.

Juninenses a Venado Tuerto y otra batalla para el "Osito" Perotti

El próximo fin de semana, amateurs de nuestra ciudad, que entrenan en el gimnasio de "la Casa del Pueblo" a las órdenes del director técnico José "Cordobés" Guevara se van a presentar en una velada quese va a realizar en la ciudad santafecina de Venado Tuerto, cartelara que va a constar de varias batallas entre aficionados de esa localidad y de otras poblaciones.

Por su parte, el púgil linqueño Santiago Jesús "Osito" Perotti, quien el pasado viernes 7 perdió por puntos frente a Luis Fernando "Titi" Molina, en batalla a cuatro rounds realizada en el Club 12 de Octubre de Isidro Casanova, en el conurbano bonaerense, volverá a presentarse en el Gran Buenos Aires, en una velada que va a ser televisada por TyC Sports.

En la divisional de hasta 56 kilos, el agerrido profesional de la vecina ciudad de Lincoln, de 24 años de edad, se presentará en batalla a 4 asaltos, frente a un rival de la ciudad de Mar del Plata y con buenos antecedentes.

El "Osito", quien entrena en Lincoln a las órdenes del ex campeón argentino y sudamericano de los welter juniors, Eduardo Roberto "Gato" Benevent, tiene un récord rentado de un triunfo y tres traspiés, uno de ellos por fuera de combate.

"Kika" Chávez se tiene confianza

Jessica “Kika” Chávez, se reporta en perfectas condiciones para enfrentar a Esmeralda “La Joya” Moreno en la Gran Final por el Cinturón Diamante del CMB, solo aguarda el momento de dar a conocer el día y la sede de tan importante batalla en la historia del boxeo femenino mexicano.

“He estado leyendo varias cosas en los últimos minutos en las redes sociales, algunos creen que estoy lesionada y no es así, es alguna molestia simplemente, yo lo veo normal porque es parte de la exigencia con la que estoy trabajando para llegar a esa Gran Final y ganar la pelea, pero de eso a que estoy lesionada y no puedo pelear, hay mucha diferencia, no sé quién lo inventó o de donde salió”, comentó Chávez.

Debido a que se tiene contemplado el mes de agosto para la pelea “ya estamos haciendo la selección de las chicas que me van a ayudar con el sparring y mi manager Ignacio Beristaín ya se encuentra analizando las últimas peleas de Esmeralda para ver por donde ha mejorado y por donde tiene fallas”.

La pelea contra Esmeralda será la tercera ocasión que se enfrenten y que hasta el momento el saldo es de un triunfo para cada una, “coincido con las palabras de Esmeralda al decir que nos jugamos más que el cinturón esa noche, eso lo tengo claro desde el día que entre a participar en este torneo, ‘Kika’ Chávez no entró a ver qué pasaba, entro para ganarlo, porque quiero ser la mejor en la historia del boxeo en México y para eso tengo que ganar el cinturón Diamante a como dé lugar”.

“Por lo que hay en juego y lo que representa el ganar un título que ya es para toda tu vida, esta es no solo para ‘Kika’ Chávez sino también para Esmeralda, la pelea más importante de nuestra carrera y quizá de nuestras vidas, si a ella la motiva su hija a mí me motiva mi hambre de triunfo, de gloria, de ser la mejor de todos los tiempos y que de eso no les quede la menor duda”, sentenció la “Reyna de Ecatepec”, Jessica “Kika” Chávez.