Oscar De la Hoya presenciará la velada donde combatirá su primo Diego en San Luis

BOXEO

El estadounidense Oscar De la Hoya, ex múltiple campeón mundial de boxeo, presenciará hoy, en San Luis, una velada donde su primo, el mexicano Diego De la Hoya, campeón invicto Juvenil de los supergallos del CMB, arriesgará el título ante el cordobés Alan Luques Castillo.

La cartelera boxística denominada “Boxeo de Oro en la Pedrera” se desarrollará en el nuevo estadio del Parque La Pedrera de la ciudad de Villa Mercedes, con televisación en directo desde las 22.30 por DirecTV Sports.

Diego De la Hoya, nacido en Mexicali, México, campeón Juvenil supergallo del CMB, de 22 años y un récord de 18-0-0/ 9 nocauts, expondrá esa corona ante el cordobés Luques Castillo (26 años y 22-6-0/ 9).

Si bien el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) validó la pelea y servirá como defensa oficial de Diego De la Hoya, la entidad aclaró que, "de ganar Luques Castillo, se le dará al argentino un reconocimiento y el cinturón, pero se declarará el título vacante ya que por su edad el cordobés no califica para ser campeón juvenil".

Además, el proyecto chaqueño, el invicto Fidel Ruiz Díaz (11-0-0/ 9 ko) buscará el título sudamericano ligero ante el actual campeón sudcontinental del peso inferior (superpluma), el veterano local Guillermo Soloppi (22-16-2/ 3 ko).

Por su parte, el también imbatido local Claudio Echegaray (17-0-1/ 9 ko), irá por la corona latina supergallo gallo CMB, ante el salteño Diego Santillán (23-1-0/ 15 ko).

Completando la cartelera puntana de títulos, el invicto sanjuanino Carlos Sardinez (9-0-0/ 2 ko) y el pampeano Daniel Coronel (5-4-1/ 2 ko) disputarán la corona sudamericana gallo que está vacante.