Gran triunfo de "La Joya" Laura Griffa

La bonaerense Laura "La Joya" Griffa (54,800) obtuvo el doble campeonato argentino y sudamericano de la división súper gallo al vencer por puntos, el sábado pasado, a Cristina Pacheco (55) en la pelea central de la velada desarrollada en el Club Atlético y Biblioteca Newell's Old Boys, de Laguna Larga, Córdoba.

En el otro punto fuerte del festival, la cordobesa Natalia Aguirre (57,200) se impuso por decisión unánime en seis asaltos a la ex doble campeona mundial Soledad Matthysse (57,500).

La fortaleza física y determinación fueron las armas clave de Griffa, quien retuvo por segunda vez la corona nacional y ganó el vacante cetro sudcontinental ante una brava cordobesa que vendió cara su derrota pese a que, según confesó luego, se lesionó el brazo derecho en el segundo asalto.

Más allá de esa contingencia, nunca hubo dudas de la superioridad de "La Joya", que intensificó su dominio y su castigo conforme iba pasando el combate.

Las tarjetas de los jueces fueron las siguientes: 98.5-94.5 (Argentino García), 98-5-95 (Juan Carlos García) y 98.5-93 (Fernando Caruncho). Arbitró Víctor Correa.

"La Cobrita" pudo más que la Itaka

El boxeo heterodoxo y efectivo de Natalia Aguirre fue en la noche del sábado 24 mucho más que la enjundia de Soledad Matthysse, quien lució muy frustrada y poco pudo hacer ante la cordobesa.

"La Cobrita" no sólo dominó boxísticamente con golpes fuera de manual, sino también psicológicamente, desairando con sus reflejos y morisquetas a una ex campeona que jamás pudo encontrarla.

Al final de los rounds disputados, no extrañó que los jueces hayan dictaminado la victoria unánime de Aguirre por 60-56, 60-54 y 59.5-54.

El resto de los resultados

Mariano Gudiño (88,500) GP 6 (unánime) a Mauricio Caceda (89); Emiliano Pucheta (71,600) GP 6 (unánime) a Carlos Moyano (72,600); Ckari Cani Mansilla (55) GKO 3 a Delmiro Bordón (55,700); y Alexis Veronesi (71,800) GP 4 (unánime) a Dante Cano (70).