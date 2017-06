Francisco Gabriel Olguín mantuvo el título bonaerense liviano en la ciudad de Rauch

BOXEO AFICIONADO

El ascendente pugilista de Junín, Francisco Gabriel Olguín, retuvo el título provincial juvenil de peso liviano (hasta 60 kilos) de la Liga Bonaerense de Boxeo, tras desarrollar una sólida tarea en la pelea que animó en la ciudad de Rauch.

Allí superó a quien fuera campeón de una reciente edición del "Guantes de Oro", Agustín Cardozo, pugilista de Las Flores, a quien pudo dominar "La cobra" Olguín desde el inicio de las acciones, en base a una muy buena técnica y mayor alcance de brazos, lo cual lo llevó a ir sumando puntos en la consideración de los jurados, quienes le dieron el triunfo al de nuestra ciudad.

En el próximo mes de julio, Olguín expondrá nuevamente el título que tiene en su poder en lugar y con rival a confirmar, para lo cual sigue entrenando a las órdenes de su técnico, José "Cordobés" Guevara.

Debe destacarse que en la misma velada realizada en Rauch se presentó otro juninense, Rodrigo Espíndola (también entrena en el gimnasio de "La Casa del Pueblo"), quien empató ante un aguerrido rival de la ciudad de Mar del Plata.

Además, otros púgiles dirigidos por Guevara se presentaron en la ciudad de Florentino Ameghino, perdiendo sus peleas Emilio Francecetti y Emanuel López, ambos por puntos.

En tanto, en Villa Cañás (Santa Fe), Néstor "Picu" Igarza perdió por puntos ante Taiel Torres, mientras que otro juninense, Jonathan Fernández, empató con Leonel Bustos, durante un fin de semana con mucha actividad para los pugilistas que entrenan en "La Casa del Pueblo".

A Miguel Cotto no le preocupa McGregor con Floyd Mayweather

El ex campeón mundial de cuatro divisiones, Miguel Cotto, no está preocupado por su próxima pelea de regreso, que va frente a frente con uno de los mayores eventos deportivos del año, cuando Floyd Mayweather Jr. y Conor McGregor choquen el 26 de agosto.

Se llegó a un acuerdo el miércoles pasado, para que el ex campeón mundial de en cinco divisiones haga su regreso al ring, en un pelea de boxeo contra el campeón de UFC, McGregor.

Hace unas semanas, se anunció que Cotto finalmente haría su regreso al ring el 26 de agosto en una pelea contra Yoshihiro Kamegai, por el campeonato vacante de peso junior mediano de la OMB.

Cotto ha estado fuera del ring desde que perdió una decisión a 12 asaltos ante Saúl “Canelo” Álvarez en noviembre de 2015. Mayweather ha estado fuera del ring desde que ganó una decisión a 12 asaltos sobre Andre Berto en septiembre de 2015.

Mayweather vs. McGregor, que será transmitido potr Showtime Pay-Per-View, se llevará a cabo en el T-Mobile Arena de Las Vegas; mientras que Cotto-Kamegai, será transmitido en vivo por HBO desde Los Ángeles en el StubHub Center.

La pelea con Kamegai será la primera pelea de Cotto de un nuevo acuerdo promocional con Golden Boy Promotions. La estrella puertorriqueña rompió relaciones con Roc Nation Sports este año.

“No estamos afectados de ninguna manera por la pelea de Mayweather-McGregor”, dijo el ejecutivo de Miguel Cotto Promotions, Bryan Pérez. “Miguel ya tiene su fecha, HBO está respaldándonos y no hay nada para detener el evento. Todo va de acuerdo al plan que recibimos. Nos llegó un aviso de Golden Boy sobre la pelea de Mayweather, pero nos dijeron que no había necesidad de preocuparse, no hubo ningún problema”.

Finalmente, Bryan Pérez señaló: “En mi opinión personal, veo esa pelea como un espectáculo, entiendo el tipo de atención que atrae, porque tienes dos figuras populares de diferentes disciplinas, pero eso no afecta al boxeo como tal”.