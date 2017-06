Confirmaron el regreso al ring de Soledad Matthysse

BOX

El retorno al ring de la ex campeona mundial de peso pluma Soledad Matthysse y la disputa de los títulos argentino y sudamericano súper gallo femeninos, serán los puntos salientes de la interesante cartelera que Arano Box promoverá el sábado 24 de junio en la ciudad cordobesa de Laguna Larga, situada a 55 kilómetros de la capital provincial.

La pelea central opondrá a la actual campeona nacional de los 55,350 kg, la bonaerense Laura Soledad Griffa (13-1-0, 1 KO), quien arriesgará su corona e irá por la sud continental vacante ante la durísima cordobesa Cristina Pacheco (10-9-2, 1 KO), quien trae una racha de cuatro victorias consecutivas.

La velada, a realizarse en el Club Atlético y Biblioteca Newell’s Old Boys, de Laguna Larga, que será transmitida a gran parte del continente americano por DIRECTV Sports, mostrará además la reaparición luego de un año y tres meses sin combatir de la ex reina AMB y CMB de la categoría pluma, Soledad Matthysse (14-8-1, 1 KO).

El retorno de la apodada “Itaka”, hermana mayor de Lucas Matthysse, no será nada sencillo ya que frente a ella estará la siempre complicada local Natalia Aguirre (7-10-3), ex retadora mundialista y dolor de cabeza para más de una. La pelea será a seis episodios.

En la misma función, verá acción el invicto noqueador bellvillense de peso crucero Mariano “El Ángel” Gudiño (9-0-0, 7 KO), que enfrentará a seis rounds al ameghinense Mauricio “Polo” Caceda (14-12-0, 3 KO).

Otro interesante complemento es el que cruzará al invicto mediano santafesino Emiliano Pucheta (5-0-0,1 KO) ante el campeón cordobés Carlos “El Bisonte” Moyano (4-6-0) a 4 o 6 asaltos.

También se presentarán, en duelos a cuatro vueltas, los imbatidos Alexis Veronesi (súper welter cordobés de 4-0-0, 3 KO) y Claudio “Bocha” Lúquez (peso welter de Rojas, Buenos Aires, con 7-0-0, 3 KO).