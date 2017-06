Anahí "La indiecita" López peleará en la mega velada a la que asistirá Oscar de la Hoya

BOXEO DE NIVEL, EN SAN LUIS

Oscar de la Hoya, junto a su primo Diego, estará en la Argentina el 1 de julio. Uno como copromotor, el otro peleando en una de las de fondo, en el súper evento a realizarse el 1 de julio en Villa Mercedes, San Luis, con la disputa de cinco títulos, nueve peleas profesionales y la transmisión a toda América de DirecTV Sports.

Será la excusa perfecta para una nueva visita a nuestro país del célebre Oscar de la Hoya, para estar presente en la velada promovida por su empresa, Golden Boy Promotions, y Arano Box, con el apoyo del Gobierno de la Provincia de San Luis.

Diego de la Hoya, nacido en Mexicali, México, campeón mundial juvenil súper gallo del CMB, con record de 18-0-0, 9 KO, enfrentará a 10 asaltos al encumbrado cordobés Alan Lúques Castillo (21-6-0, 9 KO), mientras que otro combate de atracción será el de la figura local Yohana "La Leona" Alfonzo, quien expondrá su título mundial ligero OMB ante una oponente a designar.

La mega velada se efectuará en el espectacular Parque La Pedrera, de Villa Mercedes, que es un proyecto integrador, único en el país que une deporte, educación, cultura, salud, seguridad, turismo, tecnología y medioambiente, diversas áreas conectadas entre sí y pensadas estratégicamente como resultado de una idea visionaria.

En la función se realizarán más títulos como el que opondrá a dos campeonas: la sudamericana mosca Soledad Frías, de San Luis, ante la titular de la corona argentina, la invicta Anahí "La Indiecita" López, de Junín (Buenos Aires), estando en juego la corona subcontinental que expondrá la local.

Además, el sólido proyecto chaqueño, el invicto Fidel "El Rayo" Ruiz Díaz (11 peleas, todas ganadas, 9 antes del límite) buscará el título sudamericano ligero y el también imbatido local Claudio Echegaray (17-0-1, 9 KO), en peso súper gallo, irá por una corona latina, contra rivales que pronto se anunciarán.

Y no será todo ya que, en peleas complementarias, verán acción los ascendentes locales Leonardo "Junior" Amitrano (súper ligero de 7-1-0, 1 KO), Fabricio "El Turbo" Bea (súper pluma de 3-0-0, 3 KO). Ramiro Martínez Lucero (súper ligero de 1-0-0) y Esteban "Rambito" Stodulski (súper pluma).

Mathysse: "Sería lindo estar en Canelo /Golovkin"

El pugilista de Trelew, Lucas Martín Matthysse, quien estuvo más de una década radicado en nuestra ciudad, confirmó: "Volví a los entrenamientos, ya estoy haciendo doble turno, preparándome para mi próxima pelea. Todavía no sé nada, no hablé con nadie. Sé que tengo que viajar a Estados Unidos con Mario Arano, para ver cuál será mi siguiente pelea. Sería muy lindo pelear en el semifondo del Canelo-Golovkin (el 16 de Septiembre), en una velada tan grande. Pero hay que ver qué me dicen”, señaló el apodado "La máquina".

También el noqueador sureño expresó: “Estoy feliz de volver a entrenar, solo me tomé un descanso. Ahora sé que vienen buenas peleas en peso Welter. Estoy nuevamente rankeado en los organismos. Estoy contento de volver a defender mi bandera Argentina, junto a Brian Castaño y demás boxeadores, en todo el mundo”, finalizó el boxeador chubutense.

La pelea entre Mayweather y McGregor

El presidente de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), el puertorriqueño Francisco Valcárcel, dijo que mientras "pasen los exámenes" que disponga la comisión encargada de sancionar el combate "no hay ningún motivo" para impedir el combate entre el estadounidense Floyd Mayweather y el irlandés Conor McGregor, astro de la UFC, el 26 de agosto en Las Vegas.

Desde antes del anuncio, Valcárcel fue una de las personas que aseguraba que sería un evento grande que podría ser reconocido por todos los organismos mundiales, a diferencia de lo que pensaban los titulares de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y el Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

"Si se aplican las reglas del boxeo, no veo por qué no puedan enfrentarse. Claro, pienso que si pelean en Nevada, la Comisión Atlética del Estado le exigirá todo lo que se le exige a un boxeador para la cuestión de seguridad, exámenes de la vista, dopaje, todo. No veo nada malo para que no se apruebe esta pelea como una de boxeo", fundamentó Valcárcel.

La AMB había dicho que esta pelea debería ser aprobada más como un evento especial, un espectáculo, al considerar que no es una pelea equilibrada, mientras que el CMB esperaba que Floyd Mayweather "no se prestara a un evento de esta magnitud".

Esta será primera pelea de Mayweather, que se retiró en septiembre de 2015, tras derrotar al haitiano Andre Berto en una aburrida pelea en Las Vegas.

El luchador marcial irlandés, de 28 años, nunca combatió profesionalmente aunque fue campeón de UFC en dos categorías diferentes -peso pluma y ligero-.

A pesar de que no habrá ningún título en juego, el combate tiene un enorme atractivo para todos los seguidores de los deportes de contacto.