Miguel Cotto firma con Golden Boy Promotions

LA EMPRESA DE OSCAR DE LA HOYA QUE TIENE TAMBIÉN BASE EN JUNÍN

El campeón del mundo de cuatro divisiones y seguramente miembro del salón de la fama en su primera aparición en las boletas, Miguel Cotto (40 peleas ganadas, 33 antes del límite, y cinco derrotas) regresará a Golden Boy Promotions con un contrato para múltiples combates que comenzarán con su pelea de 12 asaltos por el título vacante de la OMB ante el japonés Yoshihiro “El Maestrito” Kamegai (27 éxitos, con 24 nocauts, tres derrotas y dos empates).

En adición, Oscar De La Hoya y Golden Boy Promotions (que maneja a boxeadores de renombre, entre ellos Lucas Martín Matthysse) se asociarán con Cotto y Miguel Cotto Promotions en el desarrollo de prospectos, para poder continuar con el avance del boxeo en la patria de Cotto, Puerto Rico y la promoción de las próximas peleas de la leyenda del boxeo.

“Estoy muy orgulloso de establecer una tremenda asociación con Golden Boy Promotions y Oscar”, dijo Cotto, y agregó: “No podría funcionar mejor, de un boxeador a un boxeador, compartimos la misma mentalidad y el mismo lenguaje del deporte y el negocio, crearemos las oportunidades perfectas para el deporte del boxeo y los fans”.

Boxeador acusado de graves delitos

Avtandil Khurtsidze, el peso mediano que estaba programado para hacer frente a Billy Joe Saunders por el título mediano de la OMB el 8 de julio, fue acusado por numerosos cargos relacionados con su presunta participación en un sindicato del crimen ruso y georgiano.

Khurtsidze fue detenido, junto con otros 32. Se reveló en un comunicado de prensa de aplicación de la ley que detalla la supuesta empresa criminal con sede en Brooklyn, Nueva York, donde vive y entrena el nativo de Georgia.

Lou Di Bella, promotor de Khurtsidze, dijo el jueves que la lucha contra Sanders, que tendrá lugar en Londres, se pospone.

“Obviamente es muy decepcionante”, dijo DiBella. “Usted no vive vida de las personas por ellos. No sé los detalles, pero esto es un desarrollo que no esperábamos o previstos “.

La lista de tributos percibidos en contra Khurtsidze, de 38 años, es mucho tiempo. Se enfrenta a un cargo de RICO (Testaferrato y Organizaciones Corruptas Ley) conspiración, que conlleva una pena máxima de 20 años de prisión, de un cargo de conspiración para transportar y vender cigarrillos de contrabando, que conlleva una pena máxima de cinco años, y un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico, lo que conlleva una sentencia máxima de 20 años.

Cada carga también incluye tres años de libertad supervisada y una multa de hasta $ 250.000.

“Hoy, hemos cargado con 33 miembros y asociados de un sindicato del crimen organizado ruso presuntamente participar toda una gama de delitos en todo el país”, dijo el fiscal federal de Manhattan John H. Kim en un comunicado. “Las acusaciones incluyen cargos contra el presunto jefe de esta empresa criminal nacional, uno de los primeros cargos de crimen federal que hayan sido llevadas contra un ruso ‘vor’ (traducido aproximadamente como ‘ladrón en la ley’ o ‘ladrón’).

La increíble variedad de esquemas delictivos cometidos por este sindicato del crimen organizado supuestamente incluye una conspiración de asesinato a sueldo, una parcela a las víctimas robar por seducir y drogar a ellos con cloroformo, el robo de los envíos de carga que contiene más de 10.000 libras de chocolate y un fraude en las máquinas tragaperras de casino utilizando dispositivos de piratería electrónicos”.

Khurtsidze (33-2-2, 22 nocauts) es un diminuto de 160 libras a tan sólo 5 pies y 4 pero, con su estilo Mike Tyson para maniobrar dentro de los enemigos más grandes y su tremenda pegada, anotó impresionantes victorias que le ganaron la calificación Nº 7 en las calificaciones de peso medio de la revista The Ring.

Con sólo un mes fuera de la pelea más importante de su vida, Khurtsidze se encuentra en la cárcel en lugar del campo de entrenamiento y no está claro si alguna vez se reprogramará la pelea.