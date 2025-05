Argentino juega el primer punto de la serie en calidad de visitante, ante Zárate Basket

Argentino de Junín comienza esta noche la serie play out por la permanencia en la Liga Nacional de Básquet.

Desde las 21 visita a Zárate Basket en el DAM estadium, a la vera del Paraná de las Palmas. Es el primer punto. El domingo 1º de junio (20 horas) irá el segundo y los desquites serán en Junín los días jueves 5 y sábado 7 de junio.

Dirigiran tres árbitros capitalinos: Pablo Estévez, Roberto Smith y Alejandro Trías.

Entender la idiosincrasia

Así como a Bilardo no se le escapaba detalle y ganó el título del Mundo (por ejemplo los cordones de los botines tenían que ser de seda para que no se desataran) en esta instancia crucial del básquetbol tampoco debe pasar.

Por eso Argentino trabajó en una defensa general, pero puntualmente en cortar el juego de Facundo Pascolatt con el resto del equipo. Pascolatt es el caudillo que tiene el equipo (Merchant no juega por lesión).

Pascolatt se formó con Fernando Anzuinelli y está preparado para dar este tipo de batallas.

Anzuinelli fue de los mejores formadores de jugadores que dio Zárate en los anales de su historia basquetbolística. Mano derecha de Agusto Antonio Pastore (otro gran técnico zarateño) primero formaba personas de bien, después jugadores de básquetbol y por último los preparaba para la guerra.

Por eso Pascolatt está preparado para todo. Y ahí básicamente apuntó Argentino. Si Pascolatt no juega, las chances de Zárate se reducen a su más mínima expresión.

Sólo 100 entradas

Zárate Basket le dio nada más que cien localidades a Argentino para los partidos de este fin de semana (viernes y domingo) a $15.000 cada una. Se agotaron rápidamente.

El público de Junín ingresará al estadio por la Costanera y se ubicará en la Cabecera Sur (alta). La parte baja de esa cabecera estará inhabilitada. Se instalarán baños químicos para los visitantes.

En total se dispondrán 15 agentes de la policía de la provincia de Buenos Aires, unos 6 del GAD (grupo de apoyo departamental) y además habrá integrantes del COZ (Comando Operativo Zárate), una especie de policía municipal. Desde Zárate informaron que la gente que no tenga las entradas no podrá acercarse al estadio. Estará todo vallado y la policía pedirá los documentos para verificar la procedencia del hincha.

El público local ingresará como siempre por el sector de estacionamiento del Polideportivo (ingreso principal) y se ubicará en la platea lateral y en la Cabecera Norte.

Peñarol busca técnico

Peñarol terminó prematuramente su participación en la Liga Nacional de Básquet, pero sus responsables piensan en la siguiente. Esteban Giri, presidente del club, tiene certezas e ideas para el futuro inmediato.

En principio, el titular “milrayitas” confirmó que Roberto Acuña tiene contrato vigente y es la única ficha mayor asegurada. “Cuando vino, nos apuramos a firmarlo por un año y medio. Es una posición difícil de resolver, nos costó mucho”, explicó.

Pese a que se sumó casi en el mismo momento de la temporada, distinta es la situación de Luciano González. “Él tiene acordado regresar a la Liga de México. Pero queda libre en diciembre. Si se da, tiene la puerta abierta”, apuntó el presidente. Además, Giri confirmó que regresará Ignacio Bednarek de su préstamo en Argentino de Junín y que continuarán Facundo Tolosa, Nicolás Chiaraviglio, Tomás Chapero y Gian Rossi.

“El resto del plantel lo definiremos cuando tengamos al entrenador. Pero este año queremos que los chicos jueguen, que entren en la rotación. No podemos apuntar a reclutar jóvenes y después no ponerlos”, analizó el dirigente.

“Porque quiero plantear esta cuestión pedí estar en las reuniones con los entrenadores. Ya nos juntamos con Guillermo Narvarte, Leonardo Costa y vamos a hacerlo con Leo Gutiérrez y otros más. Quiero coincidir en este punto con el DT que elijamos”, agregó.

En algún momento de esta temporada, corrió fuerte el rumor de un posible regreso de Leandro Ramella. “Consultamos sobre su situación y él tiene un año más de contrato con Quimsa y le prometieron otra vez un equipo competitivo. Es complicadísimo que salga. Está descartado para nosotros”, puntualizó.

“Tengo en mente un proyecto de dos años y un equipo un poco más austero. Claramente no vamos a ir por el título en el primer año, tal vez hagamos algo más ambicioso más adelante. Nuestro último presupuesto fue muy caro y no entramos en los play-off. Ahora queremos aprovechar mejor los recursos para continuar con el saneamiento del club. Estamos poniéndonos al día con distintas deudas y por escriturar la villa deportiva”, definió Giri en declaraciones al diario La Capital de Mar del Plata.

Anoche

Unión 88 (1) vs Riachuelo 78 (2)

Gimnasia 76 (2) vs Ferro 57 (1)

San Martín 52 (1) vs Regatas 59 (2)