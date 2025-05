Se completó la séptima fecha del campeonato local

Este fin de semana tuvo lugar la séptima fecha del campeonato local de minibásquetbol. Detalle:

Fecha 7

Cancha Alsina

U13 Alsina 33 vs 9 de Julio 74

U11 Alsina 20 vs 9 de Julio 110

Cancha Ciclista

U13 Ciclista 57 vs Los Indios 69

U11 Ciclista 20 vs Los Indios 0

U9 Ciclista vs Los Indios (amistoso)

Cancha Cavul

U13 Cavul A 23 vs Argentino A 76

U11 Cavul A 32 vs Argentino A 74

U9 Cavul A vs Argentino (amistoso)

Cancha San Martín

U13 San Martín 20 vs Sarmiento 0

U11 San Martín 20 vs Sarmiento 0

U9 San Martín vs Sarmiento (amistoso)

Cancha Club Junín

U11 Club Junín 20 vs El Linqueño 0

U9 Club Junín vs El Linqueño (amistoso)

Cancha Argentino

U13 Argentino B 0 vs Social 20

U11 Argentino B 0 vs Social 20

Cancha Porteño

U13 Porteño A 76 vs Cavul B 35

U13 Porteño B 0 vs Cavul B 20

U11 Porteño 40 vs Cavul B 36

U9 Porteño vs Cavul B (amistoso)

Próxima fecha