Los cruces de reclasificación comienzan mañana

La Liga Nacional ya entró en modo playoffs. Después de una fase regular intensa, pareja y con finales abiertos hasta el último día, los 12 equipos que siguen en carrera por el título conocen su destino: Boca terminó en lo más alto y ya espera en cuartos, al igual que Oberá, Instituto y Quimsa, que también se aseguraron su lugar entre los cuatro mejores.

En el corto plazo, el gran atractivo estará en la reclasificación, donde ocho equipos buscarán seguir soñando con el campeonato. Cuatro series al mejor de cinco, con clásicos, historias cruzadas y mucho en juego desde este 24 de mayo.

Los mejores cuatro ya están en cuartos

Boca confirmó su dominio y cerró la fase regular como líder absoluto. Oberá, con un sólido triunfo ante La Unión, se quedó con el 2° puesto. Instituto dio un golpe en el Templo del Rock ante Obras y escaló al 3°; mientras que Quimsa, atento a ese resultado, aprovechó para subir al 4° y meterse entre los que esperan en cuartos de final. Ellos descansan en esta primera ronda, pero pronto volverán a escena en la lucha por el título.

Los ocho que van a reclasificación

Obras, que peleó hasta el final por quedar en el Top 4, cayó al quinto lugar y deberá atravesar la reclasificación. Riachuelo, con su 6° puesto asegurado desde antes del cierre, se prepara para el primer cruce. Detrás, el triunfo de Ferro sobre San Lorenzo fue clave: los de Caballito terminaron 8° y tendrán ventaja de localía. La tabla del 7° al 12° se completó con: 7) Regatas, 8) Ferro, 9) Gimnasia, 10) San Martín, 11) Unión, 12) Atenas.

Cruces y las fechas

Las series se jugarán los días 24, 26, 29 y 31 de mayo, y si es necesario, el 5° partido se disputará el 3 de junio. Los ganadores completarán el cuadro de cuartos de final.

Sábado 24/5

Obras (5°) vs. Atenas (12°) | 20.00 horas | Básquet Pass | Juego 1

Riachuelo (6°) vs. Unión (11°) | 22.00 horas | Básquet Pass | Juego 1

Regatas (7°) vs. San Martín (10°) | 21.30 horas | Básquet Pass | Juego 1

Ferro (8°) vs. Gimnasia (9°) | 21.00 horas | Básquet Pass | Juego 1

Lunes 26/5

Obras vs. Atenas | 20.05 horas | DSports | Juego 2

Riachuelo vs. Unión | 21.30 horas | BP | Juego 2

Regatas vs. San Martín | 21.00 horas | BP | Juego 2

Ferro vs. Gimnasia | 22.10 horas | TyC Sports | Juego 2

Jueves 29/5

Atenas vs. Obras | 21.30 horas | BP | Juego 3

Unión vs. Riachuelo | 21.30 horas | BP | Juego 3

San Martín vs. Regatas | 21.10 horas | TyC | Juego 3

Gimnasia vs. Ferro | 21.00 horas | BP | Juego 3

Sábado 31/5 (de ser necesarios)

Atenas vs. Obras | 21.00 horas | Juego 4

Unión vs. Riachuelo | 21.30 horas | Juego 4

San Martín vs. Regatas | 21.30 horas | Juego 4

Gimnasia vs. Ferro | 20.30 horas | Juego 4

Martes 3/6 (de ser necesarios)

Obras (5°) vs. Atenas (12°) | Juego 5

Riachuelo (6°) vs. Unión (11°) | Juego 5

Regatas (7°) vs. San Martín (10°) | Juego 5

Ferro (8°) vs. Gimnasia (9°) | Juego 5

La permanencia

Zárate Basket y Argentino protagonizarán la serie por la permanencia, en un play off al mejor de cinco partidos ganados.

Se jugará los días 30 de mayo, 1, 5, 7 y 10 de junio, en caso de ser necesarios todos los encuentros. El que gane, sigue en la Liga Nacional. El que pierda, descenderá a la Liga Argentina.

Cronograma

Viernes 30/5

Zárate Basket vs. Argentino | 21.00 horas | Juego 1

Domingo 1/6

Zárate Basket vs. Argentino | 21.00 horas | Juego 2

Jueves 5/6

Argentino vs. Zárate Basket | 21.00 horas | Juego 3

Sábado 7/6*

Argentino vs. Zárate Basket | 21.00 horas | Juego 4

Martes 10/6*

Zárate Basket vs. Argentino | 21.00 horas | Juego 5

*En caso de ser necesario.