Nueve de Julio derrotó a Cavul de Lincoln

En la continuidad de la semana basquetbolística local, anoche 9 de Julio goleó en el estadio Rodolfo Palomo a Cavul de Lincoln por 94-64. Hoy se juega una doble jornada de primera donde Ciclista recibe a Club Junín (arbitraje de Alexis Biset y Luciano Maidana) y Sarmiento a Rivadavia de Junín (con el contralor de Franco Anselmo y Claudio Zapata). Detalle:

Fecha 9

Anoche

U17 – 9 de Julio 82 – Cavul 66

U14 – Los Indios 59 – Argentino 36

U15 – San Martín 52 – Argentino 79

U15 – Los Indios 100 – Porteño 22

U21 – San Martín 65 – Argentino 81

Mayores – 9 de Julio 94 – Cavul 64

Hoy

Club Ciclista

20.30 Mayores – Ciclista – Junín

Club Sarmiento

19.30 U14 – Sarmiento – Social

21.15 Mayores- Sarmiento – Rivadavia



Viernes 23

Club 9 de Julio

19.30 U14 – 9 de Julio – Cavul

21 U21 – 9 de Julio – Sarmiento

Club Alsina

19.30 U17 – Alsina – El Linqueño

Partidos pendientes (a reprogramarse)

MAYORES

Club Junín Vs. Porteño

Club Junín Vs. Argentino

U21

Argentino Vs. Los Indios

Argentino Vs. Ciclista

Club Junín Vs. Argentino

9 de Julio Vs. Los Indios

U17

Cavul Vs. Argentino

U15

Argentino Vs. Los Indios

Social de Chacabuco Vs. 9 de Julio

U14

Social de Chacabuco Vs. 9 de Julio

Goleadores

Yonnaguer Martín (CAEL) 186

Martín Alonso (CAVUL) 133

Samuel Villa Toro (CCJ) 120

Juan Orcesi (9J) 117

Ignacio Moral (CAEL) 117

Diego Lorio (CAS) 113

Iván Gómez Lepez (CLI) 113

Franco Farina (CAS) 110

Franco Lombardi (SM) 104

Tomás Palomero (CLI) 112

Martín Sánchez (CAVUL) 111

Marcos Villar (CAS) 100