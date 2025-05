Perdió Argentino

Argentino mejoró ostensiblemente su ofensiva, recuperó gol y le hizo un partidazo al líder del campeonato Boca Juniors. Es más, hasta le pasó a ganar en el tercer cuarto 65 a 65 con un doble de Manuel Gómez.

Boca le tiró toda la localía en el cierre del partido y se quedó con el juego por 89 a 81.

El dato positivo son los 81 goles que metió el Turco como visitante, de cara al play out que se avecina por la permanencia contra Zárate Basket. Esta serie comienza en Zárate (DAM Stadium) el 30 del corriente y día por medio se disputará el segundo punto.

Anoche

Obras 61 vs Instituto Central Córdoba 76

San Lorenzo 72 vs Ferro Carril Oeste 85

Boca 89 vs Argentino (J) 81

Oberá 91 vs La Unión Fsa. 87.