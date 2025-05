Los Indios fue muy superior a Porteño de Chacabuco

En el inicio de la semana basquetbolística local, anoche Los Indios goleó en Chacabuco a Porteño por 83-49. Hoy juegan las divisiones formativas. Detalle:

Fecha 9

Anoche

U17 – San Martín 33 – Argentino 66

U17 – Porteño 49 – Los Indios 75

Mayores – Porteño 49 – Los Indios 83





Hoy

Club Ciclista

20 U21 – Ciclista – Junín

Club Cavul

19.30 U15 – Cavul – 9 de Julio



Miércoles 21

Club 9 de Julio

19.30 U17 – 9 de Julio – Cavul

21.15 Mayores – 9 de Julio – Cavul

Club Los Indios

18.30 U14 – Los Indios – Argentino

19.45 U15 – Los Indios – Porteño

Club San Martín

19.30 U15 – San Martín – Argentino

21.15 U21 – San Martín – Argentino

Partidos pendientes (a reprogramarse)

Mayores

Club Junín Vs. Porteño

Club Junín Vs. Argentino

U21

Argentino Vs. Los Indios

Argentino Vs. Ciclista

Club Junín Vs. Argentino

9 de Julio Vs. Los Indios

U17

Cavul Vs. Argentino

U15

Argentino Vs. Los Indios (falta segundo tiempo)

Social de Chacabuco Vs. 9 de Julio

U14

Social de Chacabuco Vs. 9 de Julio

Goleadores

Yonnaguer Martín (CAEL) 186

Martín Alonso (CAVUL) 126

Samuel Villa Toro (CCJ) 120

Ignacio Moral (CAEL) 117

Diego Lorio (CAS) 113

Iván Gómez Lepez (CLI) 113

Franco Farina (CAS) 110

Franco Lombardi (SM) 104

Tomás Palomero (CLI) 112

Marcos Villar (CAS) 100

Juan Orcesi (9J) 100