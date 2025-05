El turno de Argentino y San Martín

Básquet para todos en la noche del martes.

Argentino cierra la fase regular de la Liga Nacional de Básquetbol visitando a Boca Juniors, en la Bombonerita. Dirigen el capitalino Oscar Britez, el santafesino Silvio Guzmán y el cordobés Andrés Barbarini.

Anoche

Peñarol (Mdp) 89 vs Riachuelo (Lr) 75

Hoy

20 Obras vs Instituto Central Córdoba

20 San Lorenzo vs Ferro Carril Oeste

20.30 Boca vs Argentino (J)

21 Oberá vs La Unión Fsa.

San Martín, en el Bastión

San Martín recibe esta noche la visita de Independiente de Zárate en el comienzo de los cuartos de final de la Liga Federal de Clubes de Básquetbol.

El partido se juega desde las 21 en el Bastión de Belgrano con arbitraje de Ignacio Petroni y Andrés Ferrari , ambos oriundos de la ciudad de San Nicolás de los Arroyos.

Es el juego de ida. Posteriormente la serie viaja a Zárate, sábado 24 y domingo 25, dado que el Diablo tiene la localía asegurada en esta instancia.