Argentino perdió contra Instituto Central Córdoba

Argentino jugó su último partido de local en la fase regular de la Liga Nacional de Básquetbol. Anoche perdió ante Instituto Atlético Central Córdoba por 78-63.

Del funcionamiento del equipo, preocupan dos cosas: la falta de gol y lo fácil que el adversario de turno le entra a la defensa.

Si bien enfrentó a un rival muy superior en equivalencias, hay situaciones de juego donde el Turco debe trabajar de cara al play out por la permanencia contra Independiente de Zárate.

Después, lo mejor de Argentino se vio en el segundo cuarto. Estuvo sereno, se pasó mejor la pelota, encontró gol, lo que lo hizo caminar en el marcador para irse al descanso largo expectante con el resultado.

En el segundo tiempo se le desmadró el partido en diez minutos y terminó goleado por Instituto.

Mañana Argentino cierra la fase regular en La Bombonerita ante Boca Juniors.

Sábado 18

Atenas (C) 81 vs Oberá TC 85

Ayer

Zárate Basket vs Riachuelo (no se jugó)

Gimnasia (Cr) 74 vs Ferro Carril Oeste 81

Argentino (J) 63 vs Instituto 78

Unión (Sf) 87 vs La Unión Fsa. 81

Hoy

21 Peñarol (Mdp) vs Riachuelo (Lr)

Martes 20

20 Obras vs Instituto Central Córdoba

20 San Lorenzo vs Ferro Carril Oeste

20.30 Boca vs Argentino (J)

21 Oberá vs La Unión Fsa.