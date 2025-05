Argentino recibe a Instituto Central Córdoba

Argentino juega su último partido de local en la fase regular de la Liga Nacional de Básquetbol.

A las 20.30 recibe en El Fortín de las Morochas la visita de Instituto Central Córdoba.

La Gloria necesita los dos puntos porque está peleando el segundo lugar de la tabla posicional, con todo lo que eso conlleva.

Para el Turco es meramente cumplir con el calendario y utilizarlo como una práctica activa sin arriesgar demasiado a los jugadores.

Ayer

Atenas (C) 81 vs Oberá TC 85

Hoy

13 Zárate Basket vs Riachuelo (en cancha de Platense)

20 Gimnasia (Cr) vs Ferro Carril Oeste

20.30 Argentino (J) vs Instituto

21 Unión (Sf) vs La Unión Fsa.

Mañana

21 Peñarol (Mdp) vs Riachuelo (Lr)

Martes 20

20 Obras vs Instituto Central Córdoba

20 San Lorenzo vs Ferro Carril Oeste

20.30 Boca vs Argentino (J)

21 Oberá vs La Unión Fsa.