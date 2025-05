Argentino perdió contra Obras Sanitarias

Argentino fue superado anoche por Obras Sanitarias de la Nación 76 a 64 en la antepenúltima fecha de la fase regular del campeonato.

El Turco mostró una mejora sustancial en la defensa, la que va ajustando hacia el final del campeonato. Que el Tachero haya metido solamente 74 goles no es un dato menor.

Ofensivamente Argentino no mostró un poderío de gol importante, más allá que el rival fue muy superior en equivalencias. Este sábado viene Instituto Central Córdoba, en el último juego de local.

Anoche

Platense 84 vs Boca 93

La Unión Fsa. 88 vs Olímpico (Lb) 102

Hoy

20.05 Boca Jrs. vs. Instituto

20.30 San Lorenzo vs Obras Sanitarias

Viernes 17

11.30 Atenas (C) vs Obera TC

20.30 Zárate Basket vs Riachuelo (Lr)

Sábado 18

20 Gimnasia (Cr) vs Ferro

20.30 Argentino (J) vs Instituto

21 Unión (Sf) vs La Unión Fsa.