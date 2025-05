Argentino recibe a Obras Sanitarias

Argentino vuelve a ser local. Esta noche desde las 21 recibe al poderoso Obras Sanitarias de la Nación, equipo que se preparó para pelear el campeonato -con figuras rutilantes- y viene peleando por los primeros lugares.

Para Argentino es un partido solamente para cumplir con el calendario. Obras lo viene a ganar porque necesita los dos puntos.

Dirigen desde las 21 el santafesino Juan José María Fernández, el cordobés Alberto Ponzo y el mendocino Pablo Leyton.

Anoche

Instituto 74 vs Oberá TC 86

Hoy

20.30 Platense vs Boca

21 Argentino (J) vs Obras

21.30 La Unión Fsa. vs Olímpico (Lb)

Jueves 16

20.05 Boca Jrs. vs. Instituto

20.30 San Lorenzo vs Obras Sanitarias

Viernes 17

11.30 Atenas (C) vs Obera TC

20.30 Zárate Basket vs Riachuelo (Lr)

Sábado 18

20 Gimnasia (Cr) vs Ferro

20.30 Argentino (J) vs Instituto

21 Unión (Sf) vs La Unión Fsa.