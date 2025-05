Zárate Basket perdió en Vicente López

Zárate Basket, rival de Argentino para dirimir la permanencia en la Liga Nacional de Básquet, tampoco puede ganar en el cierre de la fase regular. Anoche perdió en Vicente López ante Platense por 88 a 82.

Para tener en cuenta: son los 82 puntos que metió de visitante una constante de Zárate a lo largo del campeonato.

Anoche

Platense 88 vs Zárate Basket 82

Instituto 90 vs Gimnasia (Cr) 78

Riachuelo (Lr) 97 vs Quimsa 99

Hoy

21 Regatas (C) vs Olímpico (Lb)

Martes 13

21 Instituto vs Oberá

Miércoles 15

20.30 Platense vs Boca

21 Argentino (J) vs Obras

21.30 La Unión Fsa. vs Olímpico (Lb)

Jueves 16

20.05 Boca Jrs. vs. Instituto

20.30 San Lorenzo vs Obras Sanitarias

Viernes 17

11.30 Atenas (C) vs Oberá TC

20.30 Zárate Basket vs Riachuelo (Lr)

Sábado 18

20 Gimnasia (Cr) vs Ferro

20.30 Argentino (J) vs Instituto

21 Unión (Sf) vs La Unión Fsa.

Argentino en mayo

15/05 (L) Obras Sanitarias

18/05 (L) Instituto de Córdoba

20/05 (V) Boca Juniors.