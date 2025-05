Argentino no tiene localía para jugar la permanencia

Argentino perdió anoche contra San Lorenzo de Almagro por 77 a 60 y se esfumó la última esperanza de aspirar a tener localía ante Zárate Basquet en el play off por la permanencia en la categoría.

La ofensiva de Argentino en el primer cuarto mostró signos de progreso. Luego se diluyó con el correr de los minutos hasta la nulidad misma en el cierre del juego. La importancia de contar con segundos actores para llegar al gol, por afuera de los extranjeros, es determinante de cara al futuro sí y solo sí logra sostenerlo en el tiempo.

Ahora bien, defensivamente, los ajustes no llegan. Los triples que recibe están a la orden del día (4 en el inicio y 3 de un solo jugador, Rutenberg) marca la peligrosidad a futuro de enfrentar a un Zárate que tiene su juego fuerte en el perímetro. Y la falta de solidaridad en los recobres hizo que San Lorenzo le tomara hasta tres juntos en una misma acción. Grave.

El cierre del partido que hizo Argentino fue pobrísimo. Más allá que enfrentó a un rival superior en equivalencias, estuvo peleado con el aro (dos puntos en ocho minutos, una volcada de Ignacio Bednarek –lo mejor que mostró el equipo en toda la noche-).

El miércoles llega Obras Sanitarias de la Nación, otro rival superior.

Ayer

Regatas (C) 61 vs Boca Juniors 68

Hoy

20 Platense vs Zárate Basket

20.30 Instituto vs Gimnasia (Cr)

21 Riachuelo (Lr) vs Quimsa

Lunes 12

21 Regatas (C) vs Olímpico (Lb)

Martes 13

21 Instituto vs Oberá

Miércoles 15

20.30 Platense vs Boca

21 Argentino (J) vs Obras

21.30 La Unión Fsa. vs Olímpico (Lb)

Argentino en mayo

14/05 (L) Obras Sanitarias

16/05 (L) Instituto de Córdoba

20/05 (V) Boca Juniors.