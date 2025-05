Obras Sanitarias de la Nación ganó y da pelea

Obras Sanitarias de la Nación trepó al tercer lugar de la tabla posicional y da pelea por tener buena localía para los playoffs por el título de la Liga Nacional de Básquetbol. Ayer derrotó en “El Templo del Rock” al club de Regatas Corrientes por 92 a 85.

Detalle

Anoche

Obras 92 vs Regatas (C) 85

Peñarol (Mdp) 99 vs Independiente (O) 74

Atenas (C) 78 vs Gimnasia (Cr) 74

Hoy

21.30 San Martín (C) vs Boca

Viernes 9

21 Peñarol (Mdp) vs Zárate Basket

21.30 Riachuelo (Lr) vs Gimnasia (Cr)

Sábado 10

11.30 Regatas (C) vs Boca Juniors

21 Argentino (J) vs San Lorenzo

Domingo 11

20 Platense vs Zárate Basket

20.30 Instituto vs Gimnasia (Cr)

21 Riachuelo (Lr) vs Quimsa

Lunes 12

21 Regatas (C) vs Olímpico (Lb)

Martes 13

21 Instituto vs Oberá

Miércoles 15

20.30 Platense vs Boca

21 Argentino (J) vs Obras

21.30 La Unión Fsa. vs Olímpico (Lb)

Argentino en mayo

10/05 (L) San Lorenzo de Almagro

14/05 (L) Obras Sanitarias

16/05 (L) Instituto de Córdoba

20/05 (V) Boca Juniors.