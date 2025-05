La Unión de Formosa venció a Boca y respira tranquilo

La Unión de Formosa logró la media histórica de partidos ganados para conservar la categoría y respira tranquilo en el embalaje final del campeonato. Anoche venció a Boca Juniors por 97-92. Detalle:

Hoy

20.05 Obras vs Regatas (C)

21 Peñarol (Mdp) vs Independiente (O)

21.30 Atenas (C) vs Gimnasia (Cr)

22 Quimsa vs Instituto

Jueves 8

21.30 San Martín (C) vs Boca

Viernes 9

21 Peñarol (Mdp) vs Zárate Basket

21.30 Riachuelo (Lr) vs Gimnasia (Cr)

Sábado 10

11.30 Regatas (C) vs Boca Juniors

21 Argentino (J) vs San Lorenzo

Domingo 11

20 Platense vs Zárate Basket

20.30 Instituto vs Gimnasia (Cr)

21 Riachuelo (Lr) vs Quimsa

Lunes 12

21 Regatas (C) vs Olímpico (Lb)

Martes 13

21 Instituto vs Oberá

Miércoles 15

20.30 Platense vs Boca

21 Argentino (J) vs Obras

21.30 La Unión Fsa. vs Olímpico (Lb)

Argentino en mayo

10/05 (L) San Lorenzo de Almagro

14/05 (L) Obras Sanitarias

16/05 (L) Instituto de Córdoba

20/05 (V) Boca Juniors.