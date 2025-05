Peñarol perdió en Misiones y no levanta cabeza

Con un gasto interesante en el plantel 2024-25, Peñarol no logra meterse en la lucha por los puestos de vanguardia de la Liga Nacional de Básquetbol. Anoche perdió en Misiones contra Oberá por 86-71 y suma 20 derrotas con solo 15 triunfos.

Hoy se disputarán tres partidos. Zárate Basket se juega mucho ante el club de Regatas Corrientes, en Zárate, y además se miden San Lorenzo de Almagro con Independiente de Oliva y Olímpico de La Banda ante Instituto Central Córdoba.

Ayer

Oberá Tenis Club 86 vs Peñarol (Mdp) 71

Hoy

20.30 San Lorenzo vs Independiente (O)

21 Zárate Basket vs Regatas (C)

22 Olímpico (Lb) vs Instituto

Martes 6

21.30 La Unión Fsa. vs Boca Jrs.

Miércoles 7

20.05 Obras vs Regatas (C)

21 Peñarol (Mdp) vs Independiente (O)

21.30 Atenas (C) vs Gimnasia (Cr)

22 Quimsa vs Instituto

Jueves 8

21.30 San Martín (C) vs Boca

Viernes 9

21 Peñarol (Mdp) vs Zárate Basket

21.30 Riachuelo (Lr) vs Gimnasia (Cr)

Sábado 10

11.30 Regatas (C) vs Boca Juniors

21 Argentino (J) vs San Lorenzo

Argentino en mayo

10/05 (L) San Lorenzo de Almagro

14/05 (L) Obras Sanitarias

16/05 (L) Instituto de Córdoba

20/05 (V) Boca Juniors.