Boca le ganó a Independiente de Oliva y está segundo

Boca Juniors trepó ayer al segundo lugar de la tabla posicional de la Liga Nacional de Básquetbol al derrotar a Independiente de Oliva por 80 a 78 en un partido sumamente parejo.

Además, Instituto ganó en La Rioja sobre Riachuelo por 87 a 67, y Gimnasia y Esgrima goleó en Comodoro Rivadavia a Regatas Corrientes por 109 a 79.

Hoy Oberá recibe en Misiones a un golpeado Peñarol de Mar del Plata.

Ayer

Boca 80 vs Independiente (O) 78

Riachuelo (Lr) 67 vs Instituto 87

Gimnasia (Cr) 109 vs Regatas (C) 70

Hoy

20 Oberá Tenis Club vs Peñarol (Mdp)

Lunes 5

20.30 San Lorenzo vs Independiente (O)

21 Zárate Basket vs Regatas (C)

22 Olímpico (Lb) vs Instituto

Martes 6

21.30 La Unión Fsa. vs Boca Jrs.

Miércoles 7

20.05 Obras vs Regatas (C)

21 Peñarol (Mdp) vs Independiente (O)

21.30 Atenas (C) vs Gimnasia (Cr)

22 Quimsa vs Instituto

Jueves 8

21.30 San Martín (C) vs Boca

Viernes 9

21 Peñarol (Mdp) vs Zárate Basket

21.30 Riachuelo (Lr) vs Gimnasia (Cr)

Sábado 10

11.30 Regatas (C) vs Boca Juniors

21 Argentino (J) vs San Lorenzo

Argentino en mayo

10/05 (L) San Lorenzo de Almagro

14/05 (L) Obras Sanitarias

16/05 (L) Instituto de Córdoba

20/05 (V) Boca Juniors.