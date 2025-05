San Martín enfrentará a Estudiantes y Los Indios a Atenas, ambos de La Plata

Anoche se definió la zona sudeste “B” con el juego reprogramado entre Independiente de Zárate y Belgrano de San Nicolás. Ganó Belgrano 58-78 y definió todos los cruces de los play off.

San Martín enfrentará a Estudiantes de La Plata, tentativamente el 9 de mayo en la ciudad de las diagonales y el 15 y 16 en Junín. Los Indios va contra Atenas de La Plata, el 9 de mayo en Junín y el 15 y 16 en La Plata.

Si San Martín sortea esta instancia, luego enfrentará a Independiente de Zárate. Si Los Indios pasa, chocará contra All Boys de Santa Rosa.

Conferencia

Sudeste “A”

Cronología de los juegos

Sábado 08/03

Ferro de la Pampa 85 - Sportivo Independiente 83

Colón Chivilcoy 80 - San Martín 61

Martes 11/03

All Boys La Pampa 86 - Colón Chivilcoy 74

Miércoles 12/03

Los Indios de Junín 76 - San Martín 91

Sportivo Independiente 89 - Colón Chivilcoy 86

Sábado 15/03

Sportivo Independiente 68 - All Boys La Pampa 71

Colón Chivilcoy 68 - Los Indios de Junín 72

Domingo 16/03

San Martín 74 - Ferro de la Pampa 65

Lunes 17/03

Los Indios de Junín 69 - Ferro de la Pampa 73

Jueves 20/03

Ferro de la Pampa 83 - Colón Chivilcoy 86

Viernes 21/03

All Boys La Pampa 80 - San Martín 68

Sábado 22/03

Ferro de la Pampa 59 - San Martín 74

Miércoles 26

San Martín 72 – Sportivo Independiente 75

Ferro de la Pampa 91 – All Boys La Pampa 60

Jueves 27

Los Indios 71 vs Sportivo Independiente 73

Sábado 29

Los Indios 63 vs All Boys La Pampa 75

Domingo 30

San Martín 84 vs All Boys La Pampa 58

Domingo 6

San Martín 80 vs Colón (Chivilcoy) 76

Martes 8

Independiente (Gral. Pico) 78 vs Ferro (Gral. Pico) 61

Miércoles 9

Colón (Chivilcoy) 67 vs All Boys (La Pampa) 72

San Martín 86 vs Los Indios 77

Sábado 12

Colón (Chivilcoy) 59 vs Ferro (Gral. Pico) 78

Lunes 14

All Boys (La Pampa) 64 vs Independiente (Gral. Pico) 60

Los Indios 80 vs Colón (Chivilcoy) 89

Jueves 17

Independiente (Gral. Pico) 69 vs San Martín 63

Sábado 19

Independiente (Gral. Pico) 71 vs Los Indios 68

All Boys (La Pampa) 79 vs Ferro (Gral. Pico) 74

Miércoles 23

Ferro (Gral. Pico) 84 vs Los Indios 67

Jueves 24

Colón (Chivilcoy) 71 vs Independiente (Gral. Pico) 81

All Boys (La Pampa) 69 vs Los Indios) 38

Forma de disputa (conferencia sudeste)

Los clasificados 1 y 2 de cada zona pasan a la segunda etapa de play off de la zona.

Los clasificados en posiciones 3 a 6 jugarán play off de la siguiente manera:

P1 3 zona A ver 6 zona B

P2 4 zona A vs 5 zona B

P3 3 zona B vs 6 zona A

P4 4 zona B vs 5 zona A

Segunda ronda de play off

1 zona A vs ganador P4

2 zona A vs ganador P3

1 zona B vs ganador P2

2 zona B vs ganador P1

* Los 4 ganadores clasifican a los play off interconferencia.

Los cruces

San Martín vs Estudiantes

Ferro vs Independiente Tandil

Colón vs Somisa SN

Los Indios vs Atenas La Plata.