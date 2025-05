Derrota de Argentino en Formosa

La Unión de Formosa no tuvo una mala noche este miércoles y volvió a poner sobre el tapete las falencias defensivas que Argentino viene arrastrando desde el inicio del campeonato.

Después se puede analizar si políticamente el resultado está bien o mal, pero no viene al caso ahora.

Argentino fue goleado 104-73 (llegó a perder por 43) en el último partido de la gira y, a pesar de todo, aún conserva posibilidades matemáticas de tener localía para el play off por la permanencia en la categoría. Y mientras estén, hay que señalarlas.

El Turco recibió 12 triples en el primer tiempo y 6 de ellos de un solo jugador: Demarco Owens. Perdió 58-26 al cierre de la primera mitad y se despidió del partido. El segundo tiempo estuvo de más. Garantidos los dos extranjeros, Manny Hernández y Raynere Thornton (ambos con 19 concreciones) lo que deja un aliciente de cara al futuro.

El sábado 10 de mayo, ante San Lorenzo de Almagro, inicia la serie de un total de 3 juegos consecutivos como local.

Resultados

Quimsa 119 vs Atenas (C) 76

La Unión 104 vs Argentino 73

Hoy

21 Unión (Sf) vs Peñarol (Mdp)

22.10 Olímpico (Lb) vs Atenas (C)

Sábado 3

11.30 Boca vs Independiente (O)

19 Riachuelo (Lr) vs Instituto

20.30 Gimnasia (Cr) vs Regatas (C)

Domingo 4

20 Oberá Tenis Club vs Peñarol (Mdp)

Lunes 5

20.30 San Lorenzo vs Independiente (O)

21 Zárate Basket vs Regatas (C)

22 Olímpico (Lb) vs Instituto

Martes 6

21.30 La Unión Fsa. vs Boca Jrs.

Argentino en mayo

10/05 (L) San Lorenzo de Almagro

14/05 (L) Obras Sanitarias

16/05 (L) Instituto de Córdoba

20/05 (V) Boca Juniors