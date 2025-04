Argentino juega en Formosa

Argentino cierra esta noche una costosa gira por el norte del país. A las 21 enfrenta a La Unión de Formosa, hoy por hoy rival clave por la permanencia.

El dilema es ganar o no ganar. Si pierde, libera al rival y es probable que la permanencia la juegue contra Zárate Basket. Si gana, lo mete en la maraña del fondo y es probable que Zárate Basket lo alcance y pase, lo que derivaría en jugar la permanencia con La Unión de Formosa.

Dirigen los santafesinos Juan José María Fernández-Fabio Alaniz y el chaqueño Iván Huck Braner.

Ayer

Unión (Sf) 77 vs Boca 83

Ferro 81 vs Olímpico (Lb) 69

Gimnasia (Cr) 92 vs San Lorenzo 81

Hoy

21 La Unión Fsa. vs Argentino (J)

21.30 Quimsa vs Atenas (C)

Viernes 2

21 Unión (Sf) vs Peñarol (Mdp)

22.10 Olímpico (Lb) vs Atenas (C)

Sábado 3

11.30 Boca vs Independiente (O)

19 Riachuelo (Lr) vs Instituto

20.30 Gimnasia (Cr) vs Regatas (C)

Domingo 4

20 Oberá Tenis Club vs Peñarol (Mdp)

Lunes 5

20.30 San Lorenzo vs Independiente (O)

21 Zárate Basket vs Regatas (C)

22 Olímpico (Lb) vs Instituto

Martes 6

21.30 La Unión Fsa. vs Boca Jrs.

Argentino en mayo

10/05 (L) San Lorenzo de Almagro

14/05 (L) Obras Sanitarias

16/05 (L) Instituto de Córdoba

20/05 (V) Boca Juniors.