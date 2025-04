Argentino ganó en Corrientes

Argentino logró ganar de visitante por primera vez en el campeonato. La mejoría lograda en el partido anterior se acentuó ante San Martín en la Capital Correntina y el Turco ganó el juego de punta a punta por 82 a 66.

Fue una jornada soñada. Buen juego, la suerte a favor y la floja noche del local.

Aun con situaciones defensivas por mejorar y con dos jugadores menos (Slider y Podestá) Argentino logró plantear un interesante juego de control de pelota. Le sacó el útil a San Martín y lo corrió de eje. El Santo correntino no supo cómo jugarle a este sistema y encima no la metió ni en una palangana. Combo letal para una derrota que lo deja en veremos en el campeonato.

Para Argentino fue clave ganar. Primero para comenzar a creer. Y segundo para acentuar el juego y comenzar a hacerse respetar en el embalaje final del campeonato.

Gran partido de Jeremías Frontera (inclusive cerrando el tercer cuarto con un triplazo), un muy buen medio juego de Manuel Gómez (que clausuró el segundo cuarto con un gol de costa a costa y sobre la chicharra) y un trabajo a destajo de Tomás Allende.

Después el extranjero Raynere Zynique Thornton la rompió otra vez.

Mañana el Turco juega en Formosa, ante La Unión.

Ayer

Riachuelo (Lr) 97 vs Atenas (C) 88

Hoy

20.05 Unión (Sf) vs Boca

20.30 Ferro vs Olímpico (Lb)

21.30 Gimnasia (Cr) vs San Lorenzo.