Argentino visita a San Martín

Argentino pugnará esta noche por una victoria en Corrientes, cuando desde las 21 visite a San Martín. Dirigirán el capitalino Leonardo Zalazar, el santafesino Silvio Guzmán y el platense Maximiliano Cáceres.

Ayer

Peñarol (MdP) 73 vs Ferro 75

Platense 97 vs Olímpico (LB) 66

Zárate Basket 75 vs San Lorenzo 85

Oberá 88 vs Obras Sanitarias 74

Hoy

21 San Martín (C) vs Argentino (J)

21.30 Riachuelo (Lr) vs Atenas (C)

Martes 29

20.05 Unión (Sf) vs Boca

20.30 Ferro vs Olímpico (Lb)

21.30 Gimnasia (Cr) vs San Lorenzo

Miércoles 30

21 La Unión Fsa. vs Argentino (J)

21.30 Quimsa vs Atenas (C)

Argentino en abril

28/04 (V) San Martín Corrientes

30/04 (V) La Unión Formosa

Mayo 2025

10/05 (L) San Lorenzo de Almagro

14/05 (L) Obras Sanitarias

16/05 (L) Instituto de Córdoba

20/05 (V) Boca Juniors.