Se disputó la cuarta fecha del certamen

Este fin de semana se reanudó la actividad del campeonato local de minibásquetbol, con la disputa de la cuarta fecha.

Los partidos tuvieron lugar en nuestra ciudad y las localidades vecinas de Chacabuco y Lincoln. Detalle:

Resultados

Cancha 9 de Julio

U13 9 de Julio 69 vs Argentino A 74

U11 9 de Julio 50 vs Argentino A 39

U9 9 de julio vs Argentino (amistoso)

Cancha Argentino

U13 Argentino B 0 vs Ciclista 20

U11 Argentino B 0 vs Ciclista 20

Cancha Los Indios

U13 Los Indios 63 vs San Martín 30

U11 Los Indios 0 vs San Martín 20

U9 Los Indios vs San Martín (amistoso)

Cancha Social

U13 Social 50 vs Alsina 31

U11 Social 74 vs Alsina 38

Cancha Porteño

U13 Porteño A 20 vs Sarmiento 0

U11 Porteño vs Sarmiento (no se jugó)

U9 Porteño vs Sarmiento (amistoso)

U13 Porteño B 20 vs Sarmiento 0

Cancha Cavul

U11 Cavul B 41 vs Club Junín 62

U9 Cavul B vs Club Junín (amistoso)

Cancha El Linqueño

U13 El Linqueño 0 vs Cavul A 20

U11 El Linqueño 0 vs Cavul A 20

U9 El Linqueño vs Cavul A (amistoso)

Quinta fecha

Porteño A vs Argentino B

Ciclista vs Cavul B

Alsina vs Los Indios

Cavul A vs 9 de Julio

Argentino A vs Sarmiento.