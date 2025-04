Argentino perdió contra Regatas

Argentino se presentó anoche en Corrientes Capital, donde enfrentó al club de Regatas. Fue victoria del local por 81-76.

El azul experimentó una mejora sustancial en su andamiaje, aunque no le alcanzó para ganar. Sin Slider ni Podestá, el equipo quedó corto y se complicaron los recambios.

Argentino dominó el juego durante los tres primeros cuartos, donde tuvo una buena efectividad en la canasta y se quedó en el cierre con solamente 15 anotaciones.

El nuevo extranjero, Raynere Zynique Thornton, se va ensamblando al equipo y va mostrando sus cartas en la cancha. Metió 23 goles, defendió un montón y hasta se tiró de cabeza al suelo para pelear la americana.

El Turco pernocta en esta ciudad, donde mañana chocará ante San Martín, para luego seguir viaje a la provincia de Formosa y jugar contra La Unión.

Ayer

Instituto 79 vs La Unión Fsa. 75

Hoy

11.30 Peñarol (MdP) vs Ferro

20 Platense vs Olímpico (Lb)

20.30 Zárate Basket vs San Lorenzo

21 Oberá vs Obras Sanitarias

Lunes 28

21 San Martín (C) vs Argentino (J)

21.30 Riachuelo (Lr) vs Atenas (C)

Martes 29

20.05 Unión (Sf) vs Boca

20.30 Ferro vs Olímpico (Lb)

21.30 Gimnasia (Cr) vs San Lorenzo

Miércoles 30

21 La Unión Fsa. vs Argentino (J)

21.30 Quimsa vs Atenas (C)

Argentino en abril

28/04 (V) San Martín Corrientes

30/04 (V) La Unión Formosa

Mayo 2025

10/05 (L) San Lorenzo de Almagro

14/05 (L) Obras Sanitarias

16/05 (L) Instituto de Córdoba

20/05 (V) Boca Juniors.