Argentino visita a Regatas Corrientes

Argentino se presenta esta noche en Corrientes Capital. Desde las 21.30 visita al Club de Regatas, buscando obtener su primer triunfo fuera de casa.

Dirigen el ingeniero platense Alejandro Chiti, el chaqueño Gustavo Chávez y el correntino Alejandro Costa.

Anoche

Boca Juniors 84 vs Olímpico (Lb) 76

Zárate Basket 97 vs Quimsa 90

Sábado 26

11.30 Instituto vs La Unión Fsa.

21.30 Regatas (C) vs Argentino (J)

Domingo 27

11.30 Peñarol (MdP) vs Ferro

20 Platense vs Olímpico (Lb)

20.30 Zárate Basket vs San Lorenzo

21 Oberá vs Obras Sanitarias

Lunes 28

21 San Martín (C) vs Argentino (J)

21.30 Riachuelo (Lr) vs Atenas (C)

Martes 29

20.05 Unión (Sf) vs Boca

20.30 Ferro vs Olímpico (Lb)

21.30 Gimnasia (Cr) vs San Lorenzo

Miércoles 30

21 La Unión Fsa. vs Argentino (J)

21.30 Quimsa vs Atenas (C)

Argentino en abril

26/04 (V) Regatas Corrientes

28/04 (V) San Martín Corrientes

30/04 (V) La Unión Formosa

Mayo 2025

10/05 (L) San Lorenzo de Almagro

14/05 (L) Obras Sanitarias

16/05 (L) Instituto de Córdoba

20/05 (V) Boca Juniors.