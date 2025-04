Los Indios perdió anoche en Santa Rosa

Sin nada por solucionar en la tabla posicional, Los Indios cerró anoche su participación en la fase regular de la Liga Federal con una derrota en Santa Rosa –La Pampa-. Perdió ante All Boys por 69-38. Recién este fin de semana se define la zona sudeste “B” que es de donde saldrán los rivales de los equipos juninenses para los play off.

Anoche

Colón (Chivilcoy) 71 vs Independiente (Gral. Pico) 81

All Boys (La Pampa) 69 vs Los Indios) 38

Forma de disputa (conferencia sudeste)

Los clasificados 1 y 2 de cada zona pasan a la segunda etapa de play off de la zona.

Los clasificados en posiciones 3 a 6 jugarán play off de la siguiente manera:

P1 3 zona A ver 6 zona B

P2 4 zona A vs 5 zona B

P3 3 zona B vs 6 zona A

P4 4 zona B vs 5 zona A

Segunda ronda de Play Off

1 zona A vs ganador P4

2 zona A vs ganador P3

1 zona B vs ganador P2

2 zona B vs ganador P1

* Los 4 ganadores clasifican a los play off interconferencia.