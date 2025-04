Argentino volvió a perder

Quimsa de Santiago del Estero, líder del campeonato, goleó anoche a Argentino por 99 a 67.

Fue un partido de miércoles. Si hay un día raro para jugar la Liga, es este. Y como fue un partido sin equivalencias, se picó por nada. Y cuando pasa esto las acciones generalmente terminan mal. Más allá de esto Quimsa se llevó una goleada de Las Morochas y es candidato al título.

En cuanto a Raynere Thornton, el extranjero debutante de Argentino, tiene que terminar de ensamblarse en el equipo y conocer más cómo se juega en la Liga Nacional.

Argentino sale de gira. Se va al norte para enfrentar a Regatas y San Martín de Corrientes, terminando en Formosa contra La Unión.

Anoche

Boca 73 vs Gimnasia (Cr) 62

Instituto 65 vs San Martín (C) 71

Hoy

20 Obras Sanitarias vs Ferro C.O.

21 Peñarol (MdP) vs Platense

21.30 Atenas (C) vs La Unión Fsa.