Argentino vuelve a ser local ante Quimsa

Argentino recibe esta noche la visita de Quimsa de Santiago del Estero, en el Fortín de las Morochas. Se juega desde las 21 con el contralor del santafesino Juan José María Fernández, el capitalino Roberto Smith y el mendocino Pablo Leyton.

Argentino buscará destrabar hoy la habilitación del extranjero Raynere Thornton, quien llegó para reforzar al equipo de cara al embalaje final del campeonato.

Luego de este partido, el Turco se va a Corrientes capital, para enfrentar al club de Regatas y San Martín. Posteriormente emprenderá viaje a Formosa, donde chocará contra La Unión.

Anoche

San Lorenzo 73 vs Platense 78

Independiente (O) 82 vs La Unión Fsa. 80

Hoy

20 Boca vs Gimnasia (Cr)

21 Argentino (J) vs Quimsa

21.30 Instituto vs San Martín (C)

Jueves 24

20 Obras Sanitarias vs Ferro C.O.

21 Peñarol (MdP) vs Platense

21.30 Atenas (C) vs La Unión Fsa.

Viernes 25

20.05 Boca Juniors vs Olímpico (Lb)

21 Zárate Basket vs Quimsa

Sábado 26

11.30 Instituto vs La Unión Fsa.

21.30 Regatas (C) vs Argentino (J)

Domingo 27

11.30 Peñarol (MdP) vs Ferro

20 Platense vs Olímpico (Lb)

20.30 Zárate Basket vs San Lorenzo

21 Oberá vs Obras Sanitarias.