Fernández, Smith y Leyton, los árbitros para Argentino-Quimsa este miércoles

Argentino vuelve a ser local este miércoles, desde las 21. Recibe la visita de Quimsa de Santiago del Estero, en el Fortín de las Morochas.

Este partido será controlado por el santafesino Juan José María Fernández, el capitalino Roberto Smith y el mendocino Pablo Leyton.

Argentino trabaja contrarreloj por estas horas para tratar de habilitar al extranjero Raynere Thornton, quien llegó para reforzar al equipo de cara al embalaje final del campeonato.

Luego de este partido, el Turco se va a Corrientes capital para enfrentar al club de Regatas y a San Martín. Posteriormente emprenderá viaje a Formosa, donde chocará contra La Unión.

Hoy

11.30 Platense vs Gimnasia (Cr)

20 Independiente (O) vs San Martín (C)

Lunes 21

16 Ferro vs Quimsa

20.30 Obras vs Gimnasia (Cr)

21.30 Atenas (C) vs San Martín (C)

Martes 22

20.30 San Lorenzo vs Platense

21.30 Independiente (O) vs La Unión Fsa.

Miércoles 23

20 Boca vs Gimnasia (Cr)

21 Argentino (J) vs Quimsa

21.30 Instituto vs San Martín (C)

Jueves 24

20 Obras Sanitarias vs Ferro C.O.

21 Peñarol (MdP) vs Platense

21.30 Atenas (C) vs La Unión Fsa.

Viernes 25

20.05 Boca Juniors vs Olímpico (Lb)

21 Zárate Basket vs Quimsa

Sábado 26

11.30 Instituto vs La Unión Fsa.

21.30 Regatas (C) vs Argentino (J)

Domingo 27

11.30 Peñarol (MdP) vs Ferro

20 Platense vs Olímpico (Lb)

20.30 Zárate Basket vs San Lorenzo

21 Oberá vs Obras Sanitarias

Argentino en abril

23/04 (L) Quimsa SdE

26/04 (V) Regatas Corrientes

28/04 (V) San Martín Corrientes

30/04 (V) La Unión Formosa

Mayo 2025

10/05 (L) San Lorenzo de Almagro

14/05 (L) Obras Sanitarias

16/05 (L) Instituto de Córdoba

20/05 (V) Boca Juniors.