Independiente de Oliva ganó y conservó la categoría

Independiente de Oliva logró anoche el objetivo de mínima, conservar la categoría, al derrotar como local a San Martín de Corrientes por 93 a 80. Detalle:

Ayer

Platense 88 vs Gimnasia (Cr) 94

Independiente (O) 93 vs San Martín (C) 80

Mañana

11.30 Platense vs Gimnasia (Cr)

20 Independiente (O) vs San Martín (C)

Lunes 21

16 Ferro vs Quimsa

20.30 Obras vs Gimnasia (Cr)

21.30 Atenas (C) vs San Martín (C)

Martes 22

20.30 San Lorenzo vs Platense

21.30 Independiente (O) vs La Unión Fsa.

Miércoles 23

20 Boca vs Gimnasia (Cr)

21 Argentino (J) vs Quimsa

21.30 Instituto vs San Martín (C)

Argentino en abril

23/04 (L) Quimsa SdE

26/04 (V) Regatas Corrientes

28/04 (V) San Martín Corrientes

30/04 (V) La Unión Formosa

Mayo 2025

10/05 (L) San Lorenzo de Almagro

14/05 (L) Obras Sanitarias

16/05 (L) Instituto de Córdoba

20/05 (V) Boca Juniors