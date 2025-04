Los Indios lo perdió en la última bola

Los Indios batalló toda la noche, pero no pudo contra Independiente y los endebles jueces localistas de turno.

Terminó perdiendo 71 a 68 con un triple sobre la chicharra de Bautista Marconato.

El Canario lo tuvo para ganar pero siempre los alisios cordobeses esmerilaron su tarea y le dieron la posibilidad al local de rehabilitarse. Aun así, Independiente jugó tan mal que casi lo pierde, de no ser por la fortuna que tuvo en el tiro del final.

Los Indios ahora vuelve a viajar a General Pico -una locura estando allí anoche- para enfrentar a Ferro Carril Oeste el próximo miércoles.

Conferencia Sudeste “B”

Sábado 08/03

Ferro de la Pampa 85 - Sportivo Independiente 83

Colón Chivilcoy 80 - San Martín 61

Martes 11/03

All Boys La Pampa 86 - Colón Chivilcoy 74

Miércoles 12/03

Los Indios de Junín 76 - San Martín 91

Sportivo Independiente 89 - Colón Chivilcoy 86

Sábado 15/03

Sportivo Independiente 68 - All Boys La Pampa 71

Colón Chivilcoy 68 - Los Indios de Junín 72

Domingo 16/03

San Martín 74 - Ferro de la Pampa 65

Lunes 17/03

Los Indios de Junísn 69 - Ferro de la Pampa 73

Jueves 20/03

Ferro de la Pampa 83 - Colón Chivilcoy 86

Viernes 21/03

All Boys La Pampa 80 - San Martín 68

Sábado 22/03

Ferro de la Pampa 59 - San Martín 74

Miércoles 26

San Martín 72 – Sportivo Independiente 75

Ferro de la Pampa 91 – All Boys La Pampa 60

Jueves 27

Los Indios 71 vs Sportivo Independiente 73

Sábado 29

Los Indios 63 vs All Boys La Pampa 75

Domingo 30

San Martín 84 vs All Boys La Pampa 58

Domingo 6

San Martín 80 vs Colón (Chivilcoy) 76

Martes 8

Independiente (Gral. Pico) 78 vs Ferro (Gral. Pico) 61

Miércoles 9

Colón (Chivilcoy) 67 vs All Boys (La Pampa) 72

San Martín 86 vs Los Indios 77

Sábado 12

Colón (Chivilcoy) 59 vs Ferro (Gral. Pico) 78

Lunes 14

All Boys (La Pampa) 64 vs Independiente (Gral. Pico) 60

Los Indios 80 vs Colón (Chivilcoy) 89

Jueves 17

21 Independiente (Gral. Pico) vs San Martín

Sábado 19

Independiente (Gral. Pico) 71 vs Los Indios 68

All Boys (La Pampa) 79 vs Ferro (Gral. Pico) 74

Miércoles 23

21 Ferro (Gral. Pico) vs Los Indios

Jueves 24

21 Colón (Chivilcoy) vs Independiente (Gral. Pico)

21 All Boys (La Pampa) vs Los Indios

Programa de Los Indios

Miércoles 23/04

Ferro de Pico - Los Indios

Jueves 24/04

All Boys de Santa Rosa - Los Indios