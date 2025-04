Argentino perdió contra Ferro C. O.

Sin defensa y sin gol. Este es el combo letal que lo tiene a Argentino sumido en el fondo de la tabla posicional y no hay visos de recuperación a la vista.

Anoche perdió en Caballito, contra Ferro Carril Oeste, por 90-67. Recibió 25, 30, 24 (con 13 triples) en los tres primeros cuartos e hizo 16, 13 y 20.

El partido contra Boca Juniors, originalmente programado para mañana, se juega en la última fecha del campeonato el 20 de mayo en la Bombonerita. Este miércoles viene Quimsa al barrio de las Morochas.

Anoche

Riachuelo (Lr) 63 vs Obras Sanitarias 90

La Unión Fsa. 78 vs San Lorenzo 85

Hoy

11.30 Platense vs Gimnasia (Cr)

21 Independiente (O) vs San Martín (C)

Mañana

Lunes 21

16 Ferro vs Quimsa

20.30 Obras vs Gimnasia (Cr)

21.30 Atenas (C) vs San Martín (C)



Martes 22

20.30 San Lorenzo vs Platense

21.30 Independiente (O) vs La Unión Fsa.

Miércoles 23

20 Boca vs Gimnasia (Cr)

21 Argentino (J) vs Quimsa

21.30 Instituto vs San Martín (C)

Argentino en abril

23/04 (L) Quimsa SdE

26/04 (V) Regatas Corrientes

28/04 (V) San Martín Corrientes

30/04 (V) La Unión Formosa

Mayo 2025

10/05 (L) San Lorenzo de Almagro

14/05 (L) Obras Sanitarias

16/05 (L) Instituto de Córdoba

20/05 (V) Boca Juniors