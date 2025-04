Argentino visita a Ferro Carril Oeste

Argentino se presenta esta noche en Capital Federal. Desde las 22.10 visita a Ferro Carril Oeste, en un cotejo que será televisado en directo para todo el país por DirecTV.

Dirigirán este juego los capitalinos Pablo Estévez y Pedro Hoyo, junto con el entrerriano Gonzalo Delsart.

Anoche

Atenas (C) 94 vs Zárate Basket 96



Hoy

21 Riachuelo (Lr) vs Obras Sanitarias

21.30 La Unión Fsa. vs San Lorenzo

22.10 Ferro Carril Oeste vs Argentino (J)

Sábado 19

11.30 Platense vs Gimnasia (Cr)

21 Independiente (O) vs San Martín (C)

Lunes 21

16 Ferro vs Quimsa

20.30 Obras vs Gimnasia (Cr)

21.30 Atenas (C) vs San Martín (C)

Martes 22

20.30 San Lorenzo vs Platense

21.30 Independiente (O) vs La Unión Fsa.

Miércoles 23

20 Boca vs Gimnasia (Cr)

21 Argentino (J) vs Quimsa

21.30 Instituto vs San Martín (C)

Argentino en abril

18/04 (V) Ferro Carril Oeste

20/04 (V) Boca Juniors

23/04 (L) Quimsa SdE

26/04 (V) Regatas Corrientes

28/04 (V) San Martín Corrientes

30/04 (V) La Unión Formosa

Mayo 2025

12/05 (L) San Lorenzo de Almagro

15/05 (L) Obras Sanitarias

18/05 (L) Instituto de Córdoba