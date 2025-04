Argentino perdió en el Sur

Argentino no pudo amalgamar la defensa desde el inicio del campeonato. Anoche no fue la excepción a las reglas del juego. A 9 fechas del final del campeonato, sigue sin poder defender.

Fue goleado por Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia por 113 a 74, en un partido sin equivalencias. Mañana visita a Ferro Carril Oeste.

Anoche

Regatas (C) 89 vs San Lorenzo 75

Hoy

21.30 Atenas (C) vs Zárate Basket

Viernes 18

21 Riachuelo (Lr) vs Obras Sanitarias

21.30 La Unión Fsa. vs San Lorenzo

22.10 Ferro Carril Oeste vs Argentino (J)

Sábado 19

11.30 Platense vs Gimnasia (Cr)

21 Independiente (O) vs San Martín (C)

Argentino en abril

18/04 (V) Ferro Carril Oeste

20/04 (V) Boca Juniors

23/04 (L) Quimsa SdE

26/04 (V) Regatas Corrientes

28/04 (V) San Martín Corrientes

30/04 (V) La Unión Formosa

Mayo 2025

12/05 (L) San Lorenzo de Almagro

15/05 (L) Obras Sanitarias

18/05 (L) Instituto de Córdoba