Argentino visita a Gimnasia y Esgrima

Argentino buscará esta noche una victoria en Comodoro Rivadavia que le permita tener vivas las esperanzas de salir del fondo de la tabla posicional.

Debutará el extranjero Raynere Thornton, la última incorporación Turca que busca potenciar la lucha en los cristales.

El partido se juega desde las 21 en el estadio Socios Fundadores, con arbitraje del platense Fabricio Vito y los capitalinos Roberto Smith y Alejandro Trías.

Ganó Zárate

Zárate Basket dio el batacazo en Oliva y goleó anoche a Independiente por 106 a 95 profundizando la crisis de Argentino en el fondo de la tabla posicional.

Anoche

La Unión Fsa. 69 vs Riachuelo (Lr) 78

Independiente (O) 95 vs Zárate Basket 106

Hoy

21 Gimnasia (Cr) vs Argentino (J)

21.30 Regatas (C) vs San Lorenzo

22 Quimsa vs Obras

Jueves 17

21.30 Atenas (C) vs Zárate Basket

Viernes 18

21 Riachuelo (Lr) vs Obras Sanitarias

21.30 La Unión Fsa. vs San Lorenzo

22.10 Ferro Carril Oeste vs Argentino (J)

Sábado 19

11.30 Platense vs Gimnasia (Cr)

21 Independiente (O) vs San Martín (C)

Argentino en abril

16/04 (V) Gimnasia de Comodoro

18/04 (V) Ferro Carril Oeste

20/04 (V) Boca Juniors

23/04 (L) Quimsa SdE

26/04 (V) Regatas Corrientes

28/04 (V) San Martín Corrientes

30/04 (V) La Unión Formosa

Mayo 2025

12/05 (L) San Lorenzo de Almagro

15/05 (L) Obras Sanitarias

18/05 (L) Instituto de Córdoba