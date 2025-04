Los Indios perdió en el alargue

Los Indios tampoco pudo anoche contra Colón de Chivilcoy, en partido que se jugó en el Coliseo del Boulevard, y perdió 89 a 80.

El juego se caracterizó por la paridad durante todo su desarrollo y cuando pareció que se lo quedaba el Canario, Colón lo mandó en suplementario.

En el alargue, la visita sacó una diferencia inicial considerable que la supo mantener. Los Indios metió solamente dos puntos.

Jueves 17

21 Independiente (Gral. Pico) vs San Martín

Sábado 19

21 Independiente (Gral. Pico) vs Los Indios

21 All Boys (La Pampa) vs Ferro (Gral. Pico)

Miércoles 23

21 Ferro (Gral. Pico) vs Los Indios

Jueves 24

21 Colón (Chivilcoy) vs Independiente (Gral. Pico)

21 All Boys (La Pampa) vs Los Indios)