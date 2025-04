Argentino viajará el martes

Argentino tiene previsto salir en la madrugada del martes desde Junín hasta la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde posteriormente tomará el avión en Aeroparque Jorge Newbery rumbo a Comodoro Rivadavia. El vuelo sale a las 9 hs. El miércoles 16 enfrentará a Gimnasia y Esgrima.

Ayer, Ferro Carril Oeste derrotó a Atlético Platense por 92 a 82. Hoy habrá una triple jornada. Detalle:

Hoy

11 Instituto vs Zárate Basket

20 Oberá vs Unión (Sf)

21 Regatas (C) vs Riachuelo (Lr)

Lunes 14

21.30 San Martín (C) vs San Lorenzo

22 Olímpico (Lb) vs Obras

Martes 15

20.30 La Unión Fsa. vs Riachuelo (Lr)

21 Independiente (O) vs Zárate Basket

21 Gimnasia (Cr) vs Argentino (J)

Miércoles 16

21.30 Regatas (C) vs San Lorenzo

22 Quimsa vs Obras

Jueves 17

21.30 Atenas (C) vs Zárate Basket

Viernes 18

21 Riachuelo (Lr) vs Obras Sanitarias

21.30 La Unión Fsa. vs San Lorenzo

22.10 Ferro Carril Oeste vs Argentino (J)

Sábado 19

11.30 Platense vs Gimnasia (Cr)

21 Independiente (O) vs San Martín (C)

Argentino en abril

16/04 (V) Gimnasia de Comodoro

18/04 (V) Ferro Carril Oeste

20/04 (V) Boca Juniors

23/04 (L) Quimsa SdE

26/04 (V) Regatas Corrientes

28/04 (V) San Martín Corrientes

30/04 (V) La Unión Formosa

Mayo 2025

12/05 (L) San Lorenzo de Almagro

15/05 (L) Obras Sanitarias

18/05 (L) Instituto de Córdoba.