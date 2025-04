Oberá le ganó un partidazo a San Lorenzo

Oberá dio el batacazo anoche en Boedo y le ganó un partidazo a San Lorenzo de Almagro por 86 a 85. Wiliam Leonard Deubler Vorhees puso al frente a Oberá e Iván Basualdo erró los dos libres a falta de dos segundos que hubieran mandado el partido a suplementario o bien haberle dado la victoria al Santo.

Argentino recién vuelve a jugar la semana que viene, cuando el 16 visite a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia.

Hoy

21:30 San Martín (C) vs Riachuelo (Lr)

22 Olímpico (Lb) vs Independiente (O)

Sábado 12

11 Ferro Carril Oeste vs Platense

Domingo 13

11 Instituto vs Zárate Basket

20 Oberá vs Unión (Sf)

21 Regatas (C) vs Riachuelo (Lr)

Lunes 14

21.30 San Martín (C) vs San Lorenzo

22 Olímpico (Lb) vs Obras

Martes 15

20.30 La Unión Fsa. vs Riachuelo (Lr)

21 Independiente (O) vs Zárate Basket

21 Gimnasia (Cr) vs Argentino (J)

Miércoles 16

21.30 Regatas (C) vs San Lorenzo

22 Quimsa vs Obras

Jueves 17

21.30 Atenas (C) vs Zárate Basket

Argentino en abril

16/04 (V) Gimnasia de Comodoro

18/04 (V) Ferro Carril Oeste

20/04 (V) Boca Juniors

23/04 (L) Quimsa SdE

26/04 (V) Regatas Corrientes

28/04 (V) San Martín Corrientes

30/04 (V) La Unión Formosa

Mayo 2025

12/05 (L) San Lorenzo de Almagro

15/05 (L) Obras Sanitarias

18/05 (L) Instituto de Córdoba