San Martín derrotó a Los Indios en el clásico

San Martín ganó el clásico por 86 a 77 y tiene el camino allanado para pelear por el “1” absoluto de cara al embalaje final del campeonato.

El Celeste viajó cómodo en el partido porque sacó una buena diferencia de arranque con Lombardi, Giraudo y Clavell como principales exponentes ofensivos.

En el tercer cuarto le sacó 23 de diferencia con Acuña, Di Prinzio y Arrascaete a la cabeza (73-50) relajándose en el final y permitiendo la recuperación numérica de Los Indios para arribar a un resultado más decoroso. Salvador Baracat y Emanuel Martínez Jahns, lo mejor del Xeneize.

El próximo lunes Los Indios recibe a Colón de Chivilcoy.

Anoche

Colón (Chivilcoy) 67 vs All Boys (La Pampa) 72

San Martín 86 vs Los Indios 77

Sábado 12

20.30 Colón (Chivilcoy) vs Ferro (Gral. Pico)

Lunes 14

21 All Boys (La Pampa) vs Independiente (Gral. Pico)

21.30 Los Indios vs Colón (Chivilcoy).