Mejor no sirve. San Martín goleó a All Boys de Santa Rosa por 84 a 58 y tomó la punta del campeonato. Además, quedó con mejor diferencia de gol, por si llegase a empatar en el futuro.

Gran planteo del juego, liberando a Zalabardo, pero que el resto no convierta.

Después, ofensivamente, fue una de las mejores noches sanmartinianas con 84 goles y una contundencia que golpeó a All Boys de entrada para dejarlo aturdido toda la noche.

La visita no se pudo levantar más y se terminó comiendo una paliza en el Bastión de Belgrano.

El próximo domingo llega Colón de Chivilcoy en un juego clave.

Conferencia Sudeste “B”

Sábado 08/03

Ferro de la Pampa 85 - Sportivo Independiente 83

Colón Chivilcoy 80 - San Martín 61

Martes 11/03

All Boys La Pampa 86 - Colón Chivilcoy 74

Miércoles 12/03

Los Indios de Junín 76 - San Martín 91

Sportivo Independiente 89 - Colón Chivilcoy 86

Sábado 15/03

Sportivo Independiente 68 - All Boys La Pampa 71

Colón Chivilcoy 68 - Los Indios de Junín 72

Domingo 16/03

San Martín 74 - Ferro de la Pampa 65

Lunes 17/03

Los Indios de Junín 69 - Ferro de la Pampa 73

Jueves 20/03

Ferro de la Pampa 83 - Colón Chivilcoy 86

Viernes 21/03

All Boys La Pampa 80 - San Martín 68

Sábado 22/03

Ferro de la Pampa 59 - San Martín 74

Miércoles 26

San Martín 72 – Sportivo Independiente 75

Ferro de la Pampa 91 – All Boys La Pampa 60

Jueves 27

Los Indios 71 vs Sportivo Independiente 73

Sábado 29

Los Indios 63 vs All Boys La Pampa 75

Domingo 30

San Martín 84 vs All Boys La Pampa 58

Domingo 6

21 San Martín vs Colón (Chivilcoy)

Lunes 7

21 Independiente (Gral. Pico) vs Ferro (Gral. Pico)

Miércoles 9

21.30 Colón (Chivilcoy) vs All Boys (La Pampa)

21.30 San Martín vs Los Indios

Sábado 12

20.30 Colón (Chivilcoy) vs Ferro (Gral. Pico)

Lunes 14

21 All Boys (La Pampa) vs Independiente (Gral. Pico)

21.30 Los Indios vs Colón (Chivilcoy)

Jueves 17

21 Independiente (Gral. Pico) vs San Martín

Sábado 19

21 Independiente (Gral. Pico) vs Los Indios

21 All Boys (La Pampa) vs Ferro (Gral. Pico)

Miércoles 23

21 Ferro (Gral. Pico) vs Los Indios

Jueves 24

21 Colón (Chivilcoy) vs Independiente (Gral. Pico)

21 All Boys (La Pampa) vs Los Indios

Programa de Los Indios

Miércoles 9/04

San Martín - Los Indios

Lunes 14/04

Los Indios - Colón

Sábado 19/04

Independiente de Pico - Los Indios

Miércoles 23/04

Ferro de Pico - Los Indios

Jueves 24/04

All Boys de Santa Rosa - Los Indios

Fixture de San Martín

06/04 San Martín – Colón (Chivilcoy)

09/04 San Martín – Los Indios

17/04 Independiente (Gral. Pico) - San Martín

Forma de disputa (conferencia sudeste)

Los clasificados 1 y 2 de cada zona pasan a la segunda etapa de play off de la zona.

Los clasificados en posiciones 3 a 6 jugarán play off de la siguiente manera:

P1 3 zona A ver 6 zona B

P2 4 zona A vs 5 zona B

P3 3 zona B vs 6 zona A

P4 4 zona B vs 5 zona A

Segunda ronda de play off

1 zona A vs ganador P4

2 zona A vs ganador P3

1 zona B vs ganador P2

2 zona B vs ganador P1

* Los 4 ganadores clasifican a los play off interconferencia.