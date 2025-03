Mañana comienza el campeonato Apertura

Mañana martes dará comienzo el campeonato Apertura “Gerardo Lobo Piegari” de la Asociación Junínense de Básquetbol.

En el estadio Tomás Corrado, Los Indios recibirá la visita de 9 de Julio en lo que será el salto inicial del certamen.

Fecha 1

Martes 25

Club Los Indios

19.30 U17 – Los Indios – 9 de Julio

21.15 Mayores – Los Indios – 9 de Julio

Club Sarmiento

19.30 U14 – Sarmiento – Argentino

21 U21 – Sarmiento – Junín

Miércoles 26

Club El Linqueño

19.30 U14 - El Linqueño – Cavul

21.15 U17 – El Linqueño – Cavul

Club Los Indios

19.30 U15 – Los Indios – 9 de Julio

21.15 U21 – Los Indios – 9 de Julio

Club Sarmiento

21 Mayores – Sarmiento – Porteño

Club Argentino

19.30 U17 – Argentino – Alsina

Jueves 27

Club Junín

21 Mayores – Junín – Rivadavia

Club San Martín

19.30 U15 – San Martín – Ciclista

21.15 U21 – San Martín - Ciclista

Club El Linqueño

19.30 U15 – El Linqueño – Cavul

21.15 Mayores – El Linqueño – Cavul

Viernes 28

Club San Martín

19.30 U17 – San Martín – Ciclista

21.30 Mayores – San Martín – Ciclista

Club Los Indios

19.30 U14 – Los Indios – 9 de Julio

Programa de

las inferiores

U21

Semana 1

San Martín Vs. Ciclista

Los Indios Vs. 9 de Julio

Semana 2

9 de Julio Vs. Argentino

Semana 3

Sarmiento Vs. Ciclista

San Martín Vs. 9 de Julio

Semana 4

Club Junín Vs. Sarmiento

Semana 5

Ciclista Vs. 9 de Julio

Los Indios Vs. Club Junín

Semana 6

Los Indios Vs. Sarmiento

Club Junín Vs. Argentino

Semana 7

Sarmiento Vs. 9 de Julio

San Martín Vs. Club Junín

Argentino Vs. Los Indios

Semana 8

Argentino Vs. Sarmiento

Los Indios Vs. San Martín

Semana 9

Ciclista Vs. Club Junín

San Martín Vs. Argentino

Semana 10

San Martín Vs. Sarmiento

Los Indios Vs. Ciclista

Semana 11

9 de Julio Vs. Club Junín

Ciclista Vs. Argentino

U 17

Semana 1

San Martín Vs. Ciclista

Argentino Vs. Alsina de Los Toldos

Los Indios Vs. 9 de Julio

El Linqueño Vs. Cavul

Semana 2

9 de Julio Vs. Argentino

Alsina De Los Toldos Vs. San Martín

Ciclista Vs. Porteño

Semana 3

Porteño Vs. Alsina de Los Toldos

San Martín Vs. 9 De Julio

Los Indios Vs. Cavul

Semana 4

El Linqueño Vs. Los Indios

Cavul Vs. Argentino

9 de Julio Vs. Porteño

Alsina de Los Toldos Vs. Ciclista

Semana 5

Ciclista Vs. 9 de Julio

San Martín Vs. Cavul

Argentino Vs. El Linqueño

Semana 6

El Linqueño Vs. San Martín

Cavul Vs. Porteño

9 de Julio Vs. Alsina de Los Toldos

Semana 7

Ciclista Vs. Cavul

Porteño Vs. El Linqueño

Argentino Vs. Los Indios

Semana 8

Los Indios Vs. San Martín

El Linqueño Vs. Ciclista

Cavul Vs. Alsina de Los Toldos

Semana 9

9 de Julio Vs. Cavul

Alsina de Los Toldos Vs. El Linqueño

Porteño Vs. Los Indios

San Martín Vs. Argentino

Semana 10

Argentino Vs. Porteño

Los Indios Vs. Ciclista

El Linqueño Vs. 9 de Julio

Semana 11

Alsina de Los Toldos Vs. Los Indios

Ciclista Vs. Argentino

Porteño Vs. San Martín

U 15

Semana 1

San Martín Vs. Ciclista

Los Indios Vs. 9 de Julio

El Linqueño Vs. Cavul

Semana 2

Social de Chacabuco Vs. Los Indios

9 de Julio Vs. Argentino

Ciclista Vs. Porteño

Semana 3

San Martín Vs. 9 de Julio

Argentino Vs. Social de Chacabuco

Los Indios Vs. Cavul

Semana 4

El Linqueño Vs. Los Indios

Cavul Vs. Argentino

Social de Chacabuco Vs. San Martín

9 de Julio Vs. Porteño

Semana 5

Ciclista Vs. 9 de Julio

Porteño Vs. Social de Chacabuco

San Martín Vs. Cavul

Argentino Vs. El Linqueño

Semana 6

El Linqueño Vs. San Martín

Cavul Vs. Porteño

Social de Chacabuco Vs. Ciclista

Semana 7

Ciclista Vs. Cavul

Porteño Vs. El Linqueño

Argentino Vs. Los Indios

Semana 8

Los Indios Vs. San Martín

El Linqueño Vs. Ciclista

Social de Chacabuco Vs. 9 de Julio

Semana 9

9 de Julio Vs. Cavul

Porteño Vs. Los Indios

San Martín Vs. Argentino

Semana 10

Argentino Vs. Porteño

Los Indios Vs. Ciclista

El Linqueño Vs. 9 de Julio

Cavul Vs. Social de Chacabuco

Semana 11

Social de Chacabuco Vs. El Linqueño

Ciclista Vs. Argentino

Porteño Vs. San Martín

U 14

Semana 1

Los Indios vs 9 de Julio

El Linqueño vs CAVUL

Semana 2

El Linqueño vs Sarmiento

Social vs Los Indios

9 de Julio vs Argentino

Semana 3

Argentino Vs. Social de Chacabuco

Los Indios Vs. Cavul

Semana 4

El Linqueño Vs. Los Indios

Cavul Vs. Argentino

Semana 5

Argentino Vs. El Linqueño

Semana 6

Los Indios Vs. Sarmiento

Semana 7

Sarmiento Vs. 9 de Julio

Argentino Vs. Los Indios

Semana 8

Argentino Vs. Sarmiento

Social de Chacabuco Vs. 9 de Julio

Semana 9

Sarmiento Vs. Social de Chacabuco

9 de Julio Vs. Cavul

Semana 10

El Linqueño Vs. 9 de Julio

Cavul Vs. Social de Chacabuco

Semana 11

Sarmiento Vs. Cavul

Social de Chacabuco Vs. El Linqueño

Programa de Mayores

Primera semana

San Martín vs Ciclista

Sarmiento vs Porteño

Los Indios vs 9 de Julio

Junín vs Rivadavia

El Linqueño vs Cavul

Libre: Argentino

Segunda semana

El Linqueño vs Sarmiento

Cavul vs Junín

Rivadavia vs Los Indios

9 de Julio vs Argentino

Ciclista vs Porteño

Libre: San Martín

Tercera semana

Sarmiento vs Ciclista

San Martín vs 9 de Julio

Argentino vs Rivadavia

Los Indios vs CAVUL

Junín vs El Linqueño

Libre: Porteño

Cuarta semana

Junín vs Sarmiento

El Linqueño vs Los Indios

Cavul vs Argentino

Rivadavia vs San Martín

9 de Julio vs Porteño

Libre: Ciclista Junínense

Quinta semana

Ciclista vs 9 de Julio

Porteño vs Rivadavia

San Martín vs Cavul

Argentino vs El Linqueño

Los Indios vs Junín

Libre: El Linqueño



Sexta semana

Los Indios vs Sarmiento

Junín vs Argentino

El Linqueño vs San Martín

Cavul vs Porteño

Rivadavia vs Ciclista

Libre: 9 de Julio

Séptima semana

Sarmiento vs 9 de Julio

Ciclista vs Cavul

Porteño vs El Linqueño

San Martín vs Junín

Argentino vs Los Indios

Libre: Rivadavia

Octava semana

Argentino vs Sarmiento

Los Indios vs San Martín

Club Junín vs Porteño

El Linqueño vs Ciclista

Rivadavia vs 9 de Julio

Libre: Cavul



Novena semana

Sarmiento vs Rivadavia

9 de Julio vs Cavul

Ciclista vs Junín

Porteño vs Los Indios

San Martín vs Argentino

Libre: El Linqueño



Décima semana

San Martín vs Sarmiento

Argentino vs Porteño

Los Indios vs Ciclista

El Linqueño vs 9 de Julio

Cavul vs Rivadavia

Libre: Club Junín

Undécima semana

Sarmiento vs Cavul

Rivadavia vs El Linqueño

9 de Julio vs Club Junín

Ciclista vs Argentino

Porteño vs San Martín

Libre: Los Indios.