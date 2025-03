Argentino recién juega el domingo 30

Argentino recién vuelve a jugar el próximo domingo 30, en oportunidad de recibir a Riachuelo de la provincia de La Rioja.

Es un partido sumamente complicado para el Turco. Sencillamente porque Riachuelo ha encontrado química de equipo. Y contra esto en difícil jugar.

Otra prueba de fuego para el Azul juninense que ya espera contar con el nuevo extranjero para este fin de semana.

Anoche Gimnasia de Comodoro le asestó otro duro golpe a Zárate Basket, goleándolo a la vera del Paraná de las Palmas por 109-86.

Ayer

Zárate Basket 86 vs Gimnasia (Cr) 109

Atenas (C) 85 vs Unión (Sf) 75

Quimsa 84 vs Oberá 85

Mañana

21 Independiente (O) vs Unión (Sf)

22 Olímpico (Lb) vs Oberá T.C.

Miércoles 26

20.05 Boca Juniors vs Quimsa

20.30 Platense vs Obras Sanitarias

Jueves 27

21 Instituto vs Unión Santa Fe

21.30 Regatas (C) vs Ferro Carril Oeste

Viernes 28

21 Peñarol (MdP) vs Quimsa SdE

22.10 Boca Juniors vs Riachuelo (Lr)

Sábado 29

21 Oberá TC vs Zárate Basket

21.30 La Unión Fsa. vs Ferro

Domingo 30

20 Platense vs Quimsa

21 Argentino (J) vs Riachuelo (Lr)

Lunes 31

20.30 Obras Sanitarias vs Atenas (C)

21 Unión (Sf) vs Regatas (C)

21.30 San Martín (C) vs Ferro C.O.

Martes 1/4

20.30 Platense vs Riachuelo (Lr)

21 Gimnasia (Cr) vs Peñarol (MdP)

21 Zárate Basket vs Boca Juniors

Miércoles 2

21 Argentino (J) vs Atenas (C)

22 Oberá TC vs Regatas (C)

Jueves 3

20 Obras Sanitarias vs Peñarol (Mdp)

21 Zárate Basket vs San Martín (C)

Viernes 4

20 Boca Juniors vs Atenas (C)

Sábado 5

20 Ferro C.O. vs Instituto

20 San Lorenzo vs Peñarol (MdP)

21 Gimnasia (Cr) vs San Martín (C)

Domingo 6

21 Quimsa vs Olímpico (Lb)

Lunes 7

20 San Lorenzo vs Instituto

21 Riachuelo (Lr) vs Independiente (O)

21 Obras vs San Martín (C)

Martes 8

21 Zárate Basket vs Olímpico (Lb)

21 Boca vs Oberá

Miércoles 9

21 Unión (Sf) vs Ferro C.O.

21 Quimsa vs Independiente (O)

21 Peñarol (Mdp) vs Instituto

Jueves 10

21 San Lorenzo vs Oberá

Argentino en Marzo

Marzo 2025

30/03 (L) Riachuelo de La rioja

Abril 2025

02/04 (L) Atenas de Córdoba

16/04 (V) Gimnasia de Comodoro

18/04 (V) Ferro Carril Oeste

20/04 (V) Boca Juniors

23/04 (L) Quimsa SdE

26/04 (V) Regatas Corrientes

28/04 (V) San Martín Corrientes

30/04 (V) La Unión Formosa

Mayo 2025

12/05 (L) San Lorenzo de Almagro

15/05 (L) Obras Sanitarias

18/05 (L) Instituto de Córdoba.